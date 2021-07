"L’hôpital qui se fout de la charité" : ça vient d’où ?

Il suffit de reprendre la racine latine du mot tel quel : "hospitalis" qui signifie un lieu de refuge, d’accueil.

Fondé par l’Église au VIe siècle, l’hôpital est, au Moyen Âge, un établissement destiné à accueillir les pauvres, les malades, les personnes âgées et les voyageurs.

Attaché au monastère ou à l’évêché, l’hôpital est le lieu de dévouement envers son prochain. La charité, d’ailleurs, est désignée par Saint-Paul comme l’une des trois vertus théologales : "Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c’est la charité".

L’essor des villes au XIe siècle s’accompagne de l’émergence de deux nouvelles formes d’assistance : les hôtels-Dieu et les hospices.

L’un fondé et contrôlé par les évêques, l’autre par des couvents ou des Laïcs et, pourtant, pratiquement rien d’autre ne les différence à ce stade. Dans le "Dictionnaire du Moyen Âge, Histoire et Société", l’historien Gabriel Llobet rappelle que les notions d'"hôpital" et "charité" sont très similaires.

"L’admission y est gratuite et les soins prodigués sont sommaires. À défaut de guérir les corps, on soigne la misère humaine et les âmes. On s’occupe des plus faibles ou des miséreux en leur offrant un repas, un lit, un toit et surtout, on veille à leur accompagnement spirituel. Confession, communion et offices occupent une place importante dans le "traitement" des personnes.", peut-on lire dans cet article de Aleteia.