L'Avion qui vole avec le Soleil : l'odyssée de Solar Impulse racontée aux jeunes

Les jeunes défilent dans nos rues, et demandent à ce que le monde politique reprenne le pouvoir sur l’avenir de la planète. Et, s’adressant à un public jeune (11 ans et plus), ce livre qui remet en mémoire une aventure humaine et technologique exceptionnelle arrive incontestablement à son heure !

l'avion qui vole avec le soleil - © Larousse Ce livre raconte une histoire… Une histoire vécue… Une histoire que quelques utopistes, quelques rêveurs ont imaginée d’abord, à laquelle ils ont, ensuite, donné vie… Ce livre nous narre toute l’aventure du Solar Impulse, cette espèce de grand oiseau aux ailes gigantesques, cette sorte d’Albatros loin des marins de Baudelaire et de leurs brûle-gueules, cet avion improbable qui a parcouru quelque 43 000 kilomètres avec la seule force de l’énergie du soleil. En une époque où la prise de conscience des dangers que notre planète court devient de plus en plus importante, du moins dans le monde occidental, un livre comme celui-ci mérite d’être épinglé. D’abord parce qu’il s’adresse, dans un langage à la fois scientifique et simple, à la fois didactique et clair, à un jeune lectorat… Ce lectorat qui, justement, manifeste de jeudi en jeudi. Ensuite, parce que, au-delà de la lutte idéologique ou scientifique, ce livre nous parle de rêve et de la première des caractéristiques de l’humain, peut-être, le besoin essentiel et incessant d’explorer… Donc de s’explorer lui-même, et de sans cesse se redécouvrir !

l'avion qui vole avec le soleil - © Larousse Si on se contente de " survoler " cet album, de lire les titres des chapitres et de s’attarder sur les nombreuses photos, on peut avoir l’impression que tout s’est fait facilement, que Bertrand Piccard et André Borschberg, les deux pilotes du Solar Impulse, n’ont pas eu de peine à trouver les fonds, les aides nécessaires, et que leurs vols se sont vécus sans anicroche. D’où l’utilité de lire vraiment ce livre ! Parce que l’auteure, Michèle Piccard, qui a accompagné toute cette aventure, de bout en bout, n’a rien voulu enjoliver. Bien sûr, ce qu’elle met en avant, c’est la réussite de cette " exploration ", c’est la réalisation réussie d’un rêve commun. Mais elle n’occulte en rien tout ce que les participants à ce qu’on peut appeler une odyssée ont eu à subir comme arrêts, comme découragements, comme freins, comme difficultés majeures ou mineures. Et ce qu’elle nous montre, tout au long de son livre, c’est que tout cela a pu être dépassé parce que tous les participants ont formé une équipe, soudée, une équipe qui, au fil des mois et des ans, a su user de souplesse bien des fois pour contourner les écueils.

l'avion qui vole avec le soleil - © Larousse Ce qui transparaît également dans ce livre, outre le côté " aventurier technologique ", c’est le pragmatisme de Piccard et de toute son équipe. Il s’agissait moins de faire œuvre purement " écologique " que d’apporter la preuve qu’on pouvait changer le monde sans pour autant tout rejeter de ce qu’il est aujourd’hui. Et de vivre, ce faisant, une expérience de paix. Et c’est là aussi le message de ce livre, un message de paix et de tolérance qui, sans aucun doute, est bien utile de nos jours !...

l'avion qui vole avec le soleil - © Larousse C’est un livre qui a choisi la clarté : des chapitres bien visibles, bien délimités, des titres sans littérature inutile, le tout avec une typographie aisée à suivre, avec des mises en gras qui accrochent le regard. Et puis, il y a l’iconographie : des photos qui permettent au lecteur (jeune et moins jeune) de suivre de page en page cette grande aventure humaine, cette grande aventure d’exploration humaniste avant tout. Et de la découvrir à taille d’homme… Et enfin, il y a les illustrations de Martin Saive. Humoristiques, sans fioritures, immédiatement accessibles ai-je envie de dire. Elles allègent, en quelque sorte, le propos qui, sans elles, pourrait se révéler trop sérieux, elles aèrent la construction, le découpage pourrait-on dire, de ce livre qui, de cette manière, se lit ou se feuillette avec plaisir.