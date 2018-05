KFDA 2018 : “W.I.T.C.H.E.S. Constellation”, danse divinatoire

Latifa Laâbissi présentait hier soir au public bruxellois Witch Noises, une performance scénique inspirée par une oeuvre de Mary Wigman. Le spectacle est une pièce du puzzle de sa recherche autour de la figure mystique de la sorcière : W.I.T.C.H.E.S. Constellation.

La sorcière connaît depuis quelques années une résurrection, exit les bûchers ardents et autres piloris, elle est désormais revalorisée et vue comme un symbole alternatif. Alors que la sorcière a été vue pendant des siècles d’une mauvais oeil, décrite comme une mangeuse d’enfant, une femme faisant usage de magie noire et vivant loin de la société, la pop culture s’est réappropriée le mythe. La sorcière est aujourd’hui davantage vue comme une allégorie et utilisée par les minorités opprimées comme les personnes LGBT+ qui ont fait de cette femme proche des éléments leur égérie queer.

La danseuse et chorégraphe Latifa Laâbissi qui s’est toujours intéressée aux minorités et à l’appartenance communautaire a choisi de travailler ce mythe. Elle a développé un projet protéiforme autour de la sorcière qui est composé d’un atelier, une installation performative de l’artiste Paul Maheke et une pièce mouvante, performance dansée. Cette pièce Witch Noises est une reprise de La danse de la sorcière de la danseuse allemande Mary Wigman. Elle disait de ce solo dansé qu’elle y avait réuni l’essence de son oeuvre en seulement huit minutes. Wigman rompait à l’époque avec une tradition très classique avec une danse près du sol et des éléments, sensorielle avec des changements de rythme. C’était à l’époque une petite révolution. Dans Witch Noises, Laâbissi réutilise les mouvements de Wigman et étire le temps, elle danse au ralenti et appose un univers sonore qui vient finir le voyage sensoriel initiatique. Le spectacle est fascinant par la mise en place d’infimes variations sonores et visuelles. Habillé de peau de serpent, le corps de Latifa Laâbissi est traversé par la symbolique, le triangle que forme ses mains, puis ses membres est une référence à la force de la féminité. Celle-ci même qui a valu aux femmes fortes d’être dévalorisées et traitées de sorcières et qui aujourd’hui a trouvé un nouveau souffle positif. Inspiré par le butō, cette danse japonaise du macabre, Witch Noises est une traversée en deux étapes, reliée par une interlude musicale. La seconde partie est moins évocatrice, moins intérieure et ressemble davantage à une farce. La danseuse est maquillée en mauve et porte de longs cheveux noirs, un stéréotype moderne et capitaliste de la sorcière. Elle répète la même chorégraphie mais en version accélérée, comme une urgence. La femme proche du sol et des éléments, mythique et fascinante de la première partie a laissé place à un pantin gesticulant un peu grotesque. Est-ce finalement une manière de montrer que la sorcière a perdu son âme en étant utilisée par la pop culture ? Peut-être est-il temps de revenir à ses racines.