« Im/patiente », le bouleversant podcast d’une jeune femme atteinte d’un cancer du sein

A 30 ans Maëlle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein métastatique, réputé incurable. Avec « Im/patiente » elle raconte son quotidien et va à la rencontre d’autres patientes, d’oncologues, de chirurgiens…

« Avec « Im/patiente » je veux raconter une autre histoire du cancer. Une histoire de doutes, d’émancipation et de puissance. » Voici comment Maëlle Sigonneau présente son podcast.

En 3 ans de traitement continu, Maëlle Sigonneau en a entendu des réflexions déplacées sur sa condition de « femme atteinte d’un cancer » : « Tu es encore jolie avec un foulard », « Au moins avec la chimio, tu vas garder la ligne ». Cela va même jusqu'à caser les victimes de cancer dans des cases explique Maëlle Sigonneau: « Quand on a un cancer on nous met dans des cases. D’un côté celle de la « victime » ou de l’autre celle de la « wonderwoman » qui gère sa maladie comme une sorte de projet ». Sauf que Maëlle Sigonneau ne sait pas très bien où se trouve sa place parmi toutes ces idées reçues. Fatiguée de ces remarques, elle a décidé de créer un podcast sur les injonctions à la féminité adressées aux femmes atteintes de cancer.

En partant de son expérience, Maëlle va aller à la rencontre d’autres patient.e.s, d’oncologues, de chirurgien.e.s, de psychologues mais aussi d’associations, de travailleurs et travailleuses sociales, d’entrepreneur.e.s, de laboratoires pharmaceutiques et de personnalités politiques. « Cette série questionne la narration stéréotypée du parcours de soins imposé aux femmes atteintes du cancer du sein, et les attentes très genrées que la société leur impose » pour ensemble mieux contrer l’épidémie du siècle qui tue encore 12.000 femmes par an en France raconte Maëlle Sigonneau.

Pour produire ce podcast elle est allée frapper à la porte de Nouvelles Ecoutes, une boîte de production française de podcasts aux sujets variés et engagés. Nouvelles Ecoutes a mis en place avec elle un : l’équipe de Nouvelles Ecoutes a réalisé des reconstitutions de la vie de Maëlle, jouées par des comédiens et comédiennes.

Le tout est illustré par Lili Soh, une illustratrice qui est également atteinte du cancer du sein. Chaque épisode d’« Im/patiente » sera illustré de manière unique.