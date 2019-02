"Flavorful origins" : exploration du Chaoshan, territoire des papilles

Continuant à innover en matière de documentaire culinaire, Netflix propose une exploration de la cuisine du Chaoshan, une région peu connue de Chine mais à la singularité saisissante.

Le Chaoshan est une région culturelle et linguistique chinoise située au sud du pays, à l’extrémité est du Guangdong. Le nom vient de l’abréviation des deux principales villes de la région, Chaozhou et Shantou. Le Chaoshan possède une culture et une langue unique, le Teoshew qui est l’une des variantes chinoises parmi les plus compliquées à apprendre avec ses huit tonalités. La région possède également une richesse culinaire incroyable grâce à la variété des ingrédients que l’on y trouve.

Le géant du streaming Netflix a choisi de produire une série documentaire qui explore en 20 épisodes la cuisine du Chaoshan, trop peu connue en dehors de la Chine. Peu d’Européens ont entendu parler de cette région qui est pourtant riche d’ingrédients et techniques de cuisine. Chaque épisode de la série “Flavorful Origins” évoque un plat, un produit, intrinsèquement lié à la culture de l’endroit : des olives, au crabe mariné, en passant par l’huître, la sauce poisson, le Hu tieu ou le galenga. Comment les habitants conservent-ils les légumes et les fruits ? Comment utilisent-ils tel ou tel produit ? Quelles en sont les vertus ? Autant de questions qui trouvent réponse dans la série hautement informative de Netflix.

L’intérêt ici est non seulement de découvrir une région à travers sa cuisine mais de comprendre qu’il existe d’autres logiques culinaires, d’autres façons de conserver… La cuisine asiatique est souvent réduite à cette appellation très générale, pourtant rien qu’au sein de la gastronomie chinoise il existe des centaines de plats et spécialités typiques par régions ou plus petites zones. “Flavorful Origins” est en ce sens une belle ouverture sur le monde, la série est composée d’images esthétisantes qui rendent hommage à la cuisine régionale et au savoir-faire des cuisiniers et habitants du Chaoshan.

“Flavorful Origins” (2019) est à voir sur Netflix.