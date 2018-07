Festival du journalisme : "Le robot est une extension de nous-mêmes”

Le Festival International de Journalisme rempile pour une troisième édition au coeur de la campagne aquitaine en bord de Garonne. Le rassemblement qui met à l’honneur les métiers de la plume et des (bons) mots d’actualité se passe les 13, 14 et 15 juillet à Couthures.

Au programme de l’évènement des sujets toujours bien déterminés, qui font à la fois la une des journaux, se discutent dans les sphères citoyennes et dans celles de la presse. Qu’elles nous inquiètent, nous offusquent, nous posent question, nous intéressent, les thématiques sont présentées et débattues par des intervenants chevronnés de tous horizons, dans une ambiance de partage et de convivialité. Cette année, nous nous intéresserons particulièrement au sujet de l’intelligence artificielle ou vivre avec les robots, des ateliers préparés par Catherine Vincent, journaliste au Monde et Grégory Rozières qui écrit pour le Huffpost.

Assistant de maison intelligent, commande vocale, montre connectée… les intelligences artificielles partagent de plus en plus nos vies. Présentes dans des objets du quotidien, celles-ci ont été fortement développées au cours de la dernière décennie. Les IA sont à la fois synonyme de progrès mais suscitent bien évidemment aussi des craintes. Les robots vont-ils remplacer l’humain ? Peuvent-ils se rebeller et prendre le contrôle de la planète ? Ces questionnements extrêmes ont beau paraître absurdes à beaucoup, une partie de la population adopte encore une position technophobe. Dans l’atelier “Du fantasme à la réalité : Le robot plus intelligent que l’homme ?”, trois experts sont venus pour mesurer les craintes : Véronique Aubergé, chercheuse au CNRS, Jean-Gabriel Ganascia, chercheur et président du comité d’éthique du CNRS et Pierre-Yves Oudeyer, concepteur et Directeur de Recherche à l'Institut Français de Recherche en Informatique et Automatique. Après une courte introduction sur la défiance du public face aux robots, les chercheurs ont rappelé que les robots étaient bien programmés par des humains. Ce sont donc les concepteurs et programmateurs qui choisissent, étant donné que le robot n’a pas de conscience et qu’il va réagir en fonction de ce qu’il a appris de la main de l’homme. Aujourd’hui, les IA sont surtout utilisées par les entreprises dans un but publicitaire, avec notamment la récolte de données sur le web. Les robots font partie du modèle économique du web. Ce que l’on observe également, note Véronique Aubergé, c’est un dématérialisation des relations humaines dans notre monde connecté qui est mis en opposition avec une rematérialisation des robots. En d’autres termes, nos interactions sociales réelles passent de plus en plus par la technologie et sans le corps alors que dans nos interactions avec des IA, nous avons besoin de matière et nous créons des objets-assistants-robots avec qui dialoguer et que nous pouvons voir physiquement. Finalement, c’est peut-être parce que nous voulons nous voir dans le robot, n’est-il pas notre création et l’extension de nous-mêmes ? “Tout cela est une partie de nous” affirme la chercheuse. Nous projetons beaucoup sur le robot alors que finalement, il n’est que ce que nous faisons de lui : il est un miroir de l’humain.