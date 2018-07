Festival du journalisme : la critique nécessaire des médias et "infobésité"

Afin de (par)achever une édition 2018 très réussie tant au niveau des thématiques que de l’organisation, le festival proposait une dernière matinée consacrée notamment à la remise en question des médias.

“Jusqu’où peut-on aller dans la critique des médias ?” a demandé le journaliste Amaury De Rochegonde à ses invités Luc Bronner, directeur des rédactions du Monde, Alexis Corbière, député France Insoumise et Alain Garrigou, universitaire et professeur en sciences politiques. Il existe deux orientations principales de la critique envers la presse selon ce dernier : il s’agit d’abord du reproche d’hétéronomie, le fait que les journalistes soient au service du pouvoir ou du capital et le reproche d’autonomie, le fait que les médias soient corporatistes.

“La critique de la presse est nécessaire dans un système démocratique” cadre Luc Bronner. Il y a évidemment une nécessité de remise en question d’une profession très exposée et qui donne le la à beaucoup de citoyens. La presse peut forger des avis, elle peut orienter et c’est là que sa critique est très importante aussi. Il faut sans cesse en tant que journaliste se rendre compte du pouvoir que l’on possède. Le directeur des rédactions du Monde explique la difficulté pour les journalistes ou rédacteurs en chef de prendre des décisions rapides et justes, l’erreur étant humaine. Il est toujours plus aisé de prendre du recul ensuite pour critiquer telle ou telle prise de position. Aujourd’hui, dans un paysage médiatique de moins en moins diversifié, la critique porte contre la généralisation et la recherche de spectaculaire. Alexis Corbière, député de Bagnolet-Montreuil déplore que la presse se déplace pour des coups de feu et non pour des initiatives solidaires. Elle contribue ainsi à stéréotyper les quartiers et contribue peut-être aussi à la peur des Français et leur ignorance.