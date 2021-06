"Faire l’histoire", une série qui raconte l’histoire par le prisme d’un objet, à voir sur Arte

Dans une nouvelle série signée Arte, l’historien Patrick Boucheron vous raconte l’Histoire à travers le prisme d’objets inattendu !

"Faire l’Histoire" est un nouveau rendez-vous hebdomadaire à retrouver sur Arte TV et présenté par Patrick Boucheron, historien spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance. Chaque semaine, l’historien invite un intervenant différent à venir raconter la destinée d’un objet, son récit et son analyse. Le plus médiatique des professeurs d’Histoire de France se dit ravi de pouvoir partager ses connaissances au plus grand nombre grâce à cette nouvelle série : "En tant qu’historien, je me suis toujours intéressé aux manières de faire passer ma discipline au-delà des cercles académiques. Je cherche donc à multiplier les expériences en mettant de l’histoire dans la littérature et le théâtre, comme dans la télévision." A lire dans Télérama.

Le point fort de cette nouvelle émission d’Histoire, vous l’aurez compris, c’est de nous démontrer qu’absolument tout peut faire l’histoire : le stérilet, le miroir, la brique ou encore la déclaration d’impôts, le passeport, le costume cravate… Des objets de notre quotidien qui vous sont racontés de manière surprenante mais surtout passionnante ! En plus des invités d’exception, chaque numéro se termine par une chronique de la youtubeuse Manon Bril de la chaîne "C’est une autre histoire", un moyen efficace pour faire le lien entre culture historique et numérique.

Au rayon des objets vraiment étonnants racontés dans "Faire l’Histoire", on retrouve "l’extrait de viande Liebig"! De la viande en sirop inventée par le chimiste Justus von Liebig qui a révolutionné l’industrie agroalimentaire ! Dans cet épisode vous retrouverez l’historien de la culture européenne Jakob Vogel.

"Faire l’Histoire" s’intéresse aussi à des sujets de société. En nous racontant l’histoire du stérilet, Patrick Boucheron nous raconte avant tout l’histoire de l’émancipation des femmes en compagnie de Bibia Pavard, historienne des féminités et des féminismes.

Vous êtes fan de politique et de Loto ? Nous vous conseillons alors l’épisode dédié à la boule de Loto dans lequel Patrick Boucheron vous explique comment fonder un ordre politique sur le hasard. Il est accompagné pr Claire Judd de Larivière, spécialiste de Venise à la Renaissance.

Une série de vidéos pour (re) découvrir une partie de notre Histoire sous un angle nouveau ! A conseiller à celles et ceux qui préparent en ce moment leurs examens… !