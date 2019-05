@Eva.Stories, le compte Instagram qui raconte la Shoah à travers des « stories »

Utiliser les outils de communication modernes pour raconter la Shoah aux jeunes générations, c’est le pari osé du compte Instagram @Eva.Stories. Il retrace la vie d’une adolescente juive Hongroise déportée durant la Seconde Guerre Mondiale.

Pour intéresser les jeunes d’aujourd’hui à l’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, un entrepreneur et sa fille ont eu l’idée originale de créer un compte Instagram pour raconter la Shoah jour après jour en utilisant les codes et les moyens de communication actuels. Et si une jeune fille avait eu Instagram durant l’Holocauste, à quoi auraient ressemblé ses stories ?

« Salut, je m’appelle Eva et Bienvenue sur ma page, suivez-moi ! » Voici les premiers mots de Eva dans la vidéo de présentation du projet Eva. Stories. La jeune fille présente ensuite son copain, sa meilleure amie, ses grands-parents chez qui elle vit. Elle parle ensuite de ses rêves de devenir une grande journaliste, comme n’importe quelle adolescente d’aujourd’hui pourrait le faire sur les réseaux sociaux en utilisant des emojis et des hashtags. La suite de la vidéo est moins rose. On y voit Eva se faire insulter de « sale juive », la tension monte, on y voit sa famille se faire violenter et Eva monter dans un train qui va l’emmener à Auschwitz dont elle ne reviendra jamais.

A l’origine de cette idée originale, on retrouve un entrepreneur milliardaire Israélien : Mati Kochavi. Il est issu d’une famille de victimes et de survivants de l’Holocauste et souhaitait développer un nouveau genre mémoriel : « Si nous voulons transmettre le souvenir de l’Holocauste à la jeune génération, nous devons le faire où ils se trouvent et ils sont sur Instagram » explique Mati Kochavi.

Pour incarner ces stories, Mati Kochavi a choisi de raconter l’histoire de Eva Heiman, une jeune adolescente Hongroise et juive. Eva Heiman a réellement existé, l’histoire que raconte le compte Instagram est donc basée sur de faits réels. La jeune fille a été déportée et assassinée à Auschwitz en octobre 1944. Son journal intime a été retrouvé après la guerre et publié en 1974.

Il suffit de passer un peu de temps sur le compte Instagram Eva. Stories pour se rendre compte du travail colossal qui se cache derrière ces stories quotidiennes. Cela ressemble à un vrai long-métrage découpé en centaines de petites stories de 15 secondes. Le projet a demandé des moyens exceptionnels : 5 millions de dollars ont été investis et plus de 400 techniciens ou acteurs ont travaillé dessus.

A l’heure d’écrire ces lignes, le compte est suivi par plus de 1,6 million de personnes et la bande-annonce a été visionnée plus de 4 millions de fois.