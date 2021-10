Doit-on réellement l’invention de l’imprimerie à Gutenberg ?

Gutenberg n’est pas non plus le premier à avoir utilisé les caractères mobiles , l’invention de ceux-ci étant attribuée à Bì Shēng , un artisan chinois de la première moitié du XIe siècle . Ses caractères mobiles étaient gravés dans de la porcelaine, de la céramique d’argile, pour être ensuite durcis dans le feu, assemblés dans la résine puis dans le bois. Le plus vieil ouvrage imprimé à l’aide de caractères mobiles est le Jikji Simkyong , un traité bouddhique coréen datant de 1377, soit 78 ans avant l’impression de la Bible de Gutenberg.

Huit siècles avant l’arrivée de Gutenberg à l’avant-scène, la xylographie – technique de gravure en relief – existait déjà en Chine . Le plus ancien livre imprimé connu au monde est le Sūtra du Diamant (868), un traité indien devenu l’un des textes les plus vénérés du bouddhisme Mahayana.

Gutenberg n’a donc pas inventé l’imprimerie de toutes pièces, mais l’aurait considérablement révolutionnée. L’orfèvre d’origine allemande avait, en effet, saisit rapidement la nécessité de simplifier et d’automatiser cet outil qui permettrait de diffuser plus largement un même contenu.

Au XVe siècle, au sortir du Moyen-Âge, l’Europe compte en effet de plus en plus d’érudits et étudiants ayant soif de lectures et d’apprentissage. Seulement voilà : jusqu’ici, les moines mettaient 3 ans pour retranscrire la Bible. Sans compter les éventuels changements susceptibles de se glisser dans les textes.

La question serait plutôt : comment Gutenberg a-t-il révolutionné l’imprimerie ?