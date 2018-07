“Dietland” : calories-volution, société normée et femme libérée

La nouvelle série d’Amazon décrit ce que vivent les femmes rondes dans nos sociétés modernes. Sombre et envoutante, Dietland prend aussi et surtout des atours politiques.

Basée sur une nouvelle de l’auteure Sarai Walker, Dietland est la nouvelle série marquante d’Amazon, diffusée sur AMC aux Etats-Unis depuis juin 2018. D’après Wikipedia, c’est après avoir vu Fight Club que la romancière a voulu écrire une version féminine, "déconstruire les constructions sociales de genres dans une perspective féministe".

Adaptée par Marti Noxon (Buffy, Mad Men), la série Dietland reste dans l’esprit de son pendant littéraire en se centrant sur le personnage de Plum, interprété par Joy Nash. Plum Kettles est une jeune trentenaire considérée comme “obèse morbide” par le corps médical. Depuis qu’elle s’est rendue compte qu’elle était “grosse”, sa vie n’a été que privations, augmentant de fait sa charge pondérale et son sentiment de ne pas répondre aux attentes de la société. Sans cesse dévalorisée, elle entame un programme minceur et un énième régime afin de pouvoir se faire poser un anneau gastrique. Sa journée ne se résume plus qu’à 700 calories de frustration et aux insomnies la faim au ventre. Elle doit aussi répondre quotidiennement à des centaines de lettres d’adolescentes désemparées pour payer (une partie de) son loyer. Alors qu’elle rêve d’être journaliste, Plum est la plume de Kiki, la rédactrice-en-chef d’un magazine féminin qui insuffle à la jeune génération d’adolescentes les diktats de la minceur, de la beauté, de l’obéissance et dont elle est le reflet roux et mince vivant. Mais l’héroïne réussit subtilement à remettre en question ces constructions sociales et insère dans ses réponses des messages d’espoir. En parallèle, une révolution contre la violence masculine se met en place et Plum y sera associée…