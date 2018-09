"Deux femmes" : le poids des traditions, le choc des destinées

Dans cette nouvelle bande dessinée, Song Aram évoque deux destins brisés de femmes par une société coréenne réactionnaires.

Gongju est une jeune coréenne droite et timide, qui habite à Daegu, une ville du sud-est du pays. Elle épaule sa famille en s’occupant de sa grand-mère mais entretient des rapports conflictuels avec ses parents. Décidant de prendre son destin en main et accomplir son rêve journalistique, Gongju monte à Séoul. Au préalable, elle a noué une relation virtuelle avec une des lectrices de son blog. Hing-yeon est particulièrement sociable et spontanée, elle propose même à Gongju de lui trouver un logement à Séoul. De prime abord un peu sceptique, la jeune écrivaine en herbe accepte de lui donner sa confiance. Les deux jeunes femmes se rencontrent enfin et deviennent très vite amies malgré une différence flagrante de caractère. Gongju est engagée dans un journal avec un statut précaire mais elle est heureuse de connaître enfin l’indépendance. Hing-yeon est extravertie, elle sort tout le temps et enchaîne les aventures avec les hommes. Après plusieurs années, Gongju quitte Séoul pour retourner s’occuper de sa mère dans sa ville natale, malgré leurs rapports compliqués. Elle abandonne sa carrière pour revenir vers sa famille qu’elle a fuie. De son côté, Gongju tombe enceinte et doit se marier. La féministe affirmée anti-mariage est contrainte de “se ranger”. Gongju et Hing-yeon dont les destins ont été liés, se donnent des nouvelles par écrit, et se revoient de temps à autre, comme des parenthèses lors desquelles elles évoquent leurs ambitions passées. Les deux jeunes femmes modernes qu’elles étaient ont abandonné leurs rêves au profit de quelque chose qui les dépassent : le poids de la tradition, l’importance de la famille et la bienséance.