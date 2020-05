Des trésors de belgitude à nos fenêtres

C'est l'histoire d'un photographe français, Jean-Luc Feixa, qui vient s'installer en Belgique et qui y découvre cette belgitude que tout le monde nous envie. Cela donne le livre "Strange Things Behind Belgian Windows".

"Strange Things Behind Belgian Windows" - 2019 © Jean-Luc Feixa

Arrivé en 2013 de sa France natale, Jean-Luc Feixa va à la découverte de son nouveau territoire de jeu et de création. Et c'est au cours de ses pérégrinations qu'il capte petit à petit cet esprit belge décomplexé fait de kitsch, d'autodérision et comment dire... de cette touche de surréalisme (quoi d'autre !) bonhomme bien de chez nous. Bienvenue en absurdie, en cocasserie, en poésie.