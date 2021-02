Des bougies solidaires pour rallumer la flamme culturelle

L’équipe de Brussels Gallery Weekend s’est associée à Quintessence lab pour créer "Candle Up !", des bougies solidaires pour soutenir les travailleurs de la culture.

Le secteur de la culture est à l’arrêt depuis de nombreux mois, plongeant dans la précarité des milliers de travailleurs contraints de ne pas exercer leur métier. Pour leur venir en aide, de nombreuses initiatives solidaires ont déjà vu le jour. Parmi elles, "Feed The Culture", une opération qui vise à distribuer gratuitement des colis alimentaires aux travailleurs de la culture en région bruxelloise lancée par Pauline Duclaud-Lacoste. Chaque samedi, "Feed the Culture" distribue gratuitement des centaines de colis alimentaires composés de 100% d’invendus.

Pour que demain encore, il soit possible de dire ‘je suis un artiste’.

L’équipe de Brussels Gallery et le Quintessence LAB ont décidé d’unir leurs forces afin de récolter des fonds pour "Feed The Culture" et leur permettre de continuer à nourrir ces hommes et ces femmes de la culture sans ressources. "Ayant eu la chance de pouvoir organiser notre événement et maintenir nos activités tout au long de l’année, il nous semblait logique d’apporter notre contribution", explique Sybille du Roy, directrice de Brussels Gallery Weekend, dans un communiqué. Avec Valentine Pozzo di Borgo, fondatrice Quintessence LAB, elles ont eu l’idée de lancer "Candle Up !", des bougies aux parfums travaillés et au design unique pensé par trois artistes : Pieter Vermeersch, Lionel Estève et Sanaam Khatibi.

Comment commander des bougies ?

Les bougies sont actuellement en précommandes sur le site de Brussels Gallery Weekend et ce pendant un mois : du 14 février jusqu’au 14 mars. Une fois produites par Quintessence LAB, elles seront rapidement envoyées à leurs destinataires. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’épicerie solidaire Feed The Culture.