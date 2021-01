Découvrez le "book club" de l'actrice Reese Witherspoon

Les célébrités fans de littérature qui partagent leurs coups de cœur littéraires via des "book club" virtuels sont nombreuses. Il y a quelques jours, nous vous présentions le nouveau club de lecture de Camilla Parker-Bowles, la duchesse de Cornouailles. Aujourd’hui, c’est celui de l’actrice Reese Whiterspoon que nous vous proposons de découvrir.

Le "Book Club" de Reese Whiterspoon est l’un des plus connus parmi les "book club" créés par des people. L’actrice rassemble sur son compte Instagram dédié à la littérature, près de 1.9 millions d’abonnés !

Depuis 2017, Reese Whiterspoon partage chaque mois un nouveau coup de cœur avec ses abonnés. La seule condition pour se retrouver dans sa sélection est que le personnage central de l’histoire doit être une femme. En plus de ses conseils lectures, l’actrice partage également des rencontres avec les autrices des livres ainsi que des citations et des mantras motivationnels. L’actrice a créé un "book club" positif et inspirant, à son image.

Un des derniers ouvrages présentés sur le compte Instagram de Reese Whiterspoon est le livre "You have a match" de l’autrice Emma Lord. Voici ce qu’a écrit l’actrice au sujet du livre : "Le roman démarre avec des résultats ADN surprenants, puis nous amène en camp d’été pour profiter des histoires hilarantes de fraternité, d’amitié et de jeune amour." Ensuite dans une vidéo postée sur le compte Instagram du Book Club, l’autrice Emma Lord raconte comment sa propre famille a inspiré l’histoire du livre. La jeune femme s’est beaucoup renseignée sur les sujets des tests ADN et s’est aussi inspirée d’histoires fascinantes sur des résultats surprenants de test. Le livre et l’autrice sont bien mis en valeur par Reese Whiterspoon et donnent envie de se plonger dans la lecture directement.

De l’inspiration pour des films

L’actrice Hollywoodienne, qui est aussi productrice, a déjà adapté plusieurs œuvres littéraires au cinéma. Elle ne cache pas qu’elle trouve son inspiration dans les romans ! C’est notamment elle qui a décidé d’adapter le livre "Gone Girl" sur grand écran. Ce film est aujourd’hui l’un des plus gros succès du réalisateur David Fincher. Reese Whiterspoon a également adapté au cinéma le roman "Wild" de Nick Hornby. Réalisé par Jean-Marc Vallée, l’actrice y tient le premier rôle. Une seconde adaptation qui a prouvé que l’actrice hollywoodienne a décidément du flair pour repérer les bonnes histoires !