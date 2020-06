De Mineapolis à Nairobi, des fresques à la mémoire de George Floyd

Aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique et jusqu'en Syrie les fresques à la mémoire de George Floyd se multiplient.

Au lendemain du meurtre de l'afro-américain George Floyd par quatre policiers blancs à Mineapolis, les manifestations se sont multipliées aux Etats-Unis et ensuite en Europe. Dans le même temps, au quatre coins du monde, des artistes réalisent des fresques en hommage à George Floyd et pour dénoncer la violence policière à l'égard de la communauté noire aux Etats-Unis.

À Minneapolis, les artistes Xena Goldman, Cadex Herrera, Greta McLain, Niko Alexander et Pablo Hernandez ont réalisé une des fresques déjà emblématiques à l'angle de la 38e rue et de Chicago Avenue; à l'extérieur du magasin Cup Foods où Floyd est mort.

"Notre idée était de dépeindre Floyd non pas comme un martyr mais comme un héros de la justice sociale", a déclaré Cadex Herrera sur le site Hyperallergic.

Le visage de Floyd apparaît entouré d'un tournesol, dont le centre est rempli des noms d'autres noirs américains morts aux mains de policiers.