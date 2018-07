"De Boules" : les cols de la vie

Craoman signe avec ce nouvel ouvrage un récit initiatique dessiné, celui d’une marche escarpée dans les Alpes où il sera mis à rude épreuve.

Le 29 janvier 2016, un marcheur entreprend une randonnée dans les montagnes alpines. L’objectif de cette excursion hivernale : 30 kilomètres de Dignes-les-Bains jusqu’au refuge “De-Boules” près du village de Thorame-Basse. L’homme est bien équipé et a prévu d’atteindre son but en trois ou quatre journées de marche. Entre les ruines d’habitations, les chemins vides d’hommes et la barre des chamois, un terrain escarpé et dangereux en hors piste, le randonneur raconte ses péripéties, ses peurs et ses victoires dans ce carnet de bord aux teintes automnales. Sous l’apparence d’une marche montagneuse tranquille, la randonnée s’avère plus éprouvante physiquement et mentalement et les réflexions qui en découlent prennent des allures de récit initiatique.