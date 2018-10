Daniel Sloss (Ness), le sniper écossais du stand-up

Deux spectacles du comédien écossais à l’humour noir charbon sont disponibles sur Netflix et ça vaut le coup d’oeil.

Netflix est un grand acteur dans la mise en lumière du stand-up en Europe. La plateforme possède un grand choix de spectacles filmés et permet de découvrir des comédiens prometteurs, aguerris et donner ses lettres de noblesse à un domaine qui commence seulement à émerger chez nous. Parmi les découvertes récentes présentes sur le catalogue, Daniel Sloss, un jeune comédien hilarant.

Né en 1990 à Kingston upon Thames, Daniel Sloss a vécu par la suite dans la ville écossaise de Fife. Il a grandi dans une famille peu conventionnelle avec une mère ingénieure et un père concepteur de programmes informatiques, doués d’un grand sens de l’humour. Il est l’aîné de quatre enfants mais sa cadette Josie, handicapée de naissance est décédée enfant. Ce traumatisme, comme tout ceux qu’il a vécu dans sa vie, Daniel Sloss les transforme aujourd’hui comme matière pour ses spectacles, de façon totalement exutoire. Alors qu’il était destiné à des études d’Histoire, le jeune homme a préféré se diriger vers la comédie. Il est d’ailleurs le plus jeune comédien à avoir donné un spectacle au London's West End, un espace théâtrale dédié, à seulement 19 ans. Sa carrière est allée ensuite très vite, collaborant avec la BBC un an plus tard et apparaissant dans divers shows télévisés comme celui de Conan O’Brien, Conan, et The Late Late Show with Craig Ferguson. En plus des apparitions télévisées, Daniel tourne chaque année depuis 2008 en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Petite consécration, Netflix met en ligne deux de ses spectacles en 2018.

La mini-série de captations comprend deux épisodes : DARK et Jigsaw, où il raconte son enfance et la découverte de la sexualité, tout en dézinguant les “blagues de papa”, les végans. Sloss est doué d’un humour sombre totalement désopilant, désarmant et hilarant. Sur scène, il apparaît comme un personnage dénué d’empathie qui se gausse de la bêtise des enfants. Il arrive pourtant à installer des parenthèses émotionnelles teintées de messages non dénués d’intérêt.

Les deux spectacles de Daniel Sloss sont à découvrir sur Netflix.