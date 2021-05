D’où vient l’expression "S’en moquer comme de l’an 40" ?

Assez familière, l’expression "s’en moquer comme de l’an 40" est évoquée quand on n’accorde peu ou pas d’importance à quelque chose . On pourrait penser – à tort – que l’an 40 fait référence au début de la Seconde Guerre Mondiale , une époque "suffisamment lointaine pour que l’on puisse s’en moquer".

Au fil des siècles, une croyance aveugle s’est installée dans les esprits comme quoi la fin du monde était possible à chaque quarantième année d’un nouveau siècle . Voyant qu’aucune catastrophe n’arrivait, nos ancêtres auraient finalement repris cette date pour se moquer de quelque chose qui n’arriverait pas , ou qui n’aurait pas d’importance.

L’an 40 du XIe siècle figure parmi les nombreuses dates interprétées comme la fin du monde. Omniprésent dans les textes sacrés, le passage de mil à quarante a été relié à des événements particuliers comme le carême de 40 jours , les 40 jours de déluge et même l’âge du Christ au moment de sa crucifixion (bien que celui-ci aurait été crucifié à 33 ans).

L’hypothèse la plus défendue par les spécialistes est celle argumentée par Jacques Mercier, ex-professeur de linguistique à l’ULB et animateur TV : "Il est possible que l’expression soit née de la déformation d’une expression très populaire au 18e siècle pour se moquer des Musulmans (Islamistes ?) : "S’en moquer comme de l’Alcoran", ce dernier mot désignant le Coran."