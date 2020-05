Covid-19 : les artistes en colère lance la campagne « IL EST TEMPS DE NOUS ÉCOUTER … ET D’AGIR ! »

Le site No Culture No Future détaille l'ensemble des propositions.

° un accord "ferme et définitif" sur une année blanche au-delà de la période de crise pour l’obtention ou le renouvellement du " statut " dit de l’artiste ; l'accès au chômage temporaire pour les artistes au minima sur l’année 2020 , et pour les employés des entreprises culturelles jusqu’à la reprise effective de leurs activités.

° la création d’un fonds d’urgence fédéral dédié aux artistes et aux techniciens, techniciennes, travailleurs et travailleuses des arts, avec ou sans " statut " de l’artiste, avec ou sans droits passerelles, avec ou sans droit au chômage temporaire de crise Covid-19

Après plusieurs interpellations, sous forme de carte blanche et pétition, le secteur culturel met à nouveau la pression sur les différents gouvernements qui ont des compétences culturelles pour avoir des réponses à ses interrogations. Cette video exprime " l’impatience et l’incompréhension de 450 professionnels, artistes créateurs, interprètes, techniciens, en attente d'une réponse politique qui ne vient toujours pas ! " explique la plate-forme No Culture-No Future à l'origine de cette nouvelle campagne.

Parmi les visages de la vidéo, on reconnait notamment François Damiens, Jaco Van Dormael, Déborah François, Pablo Andres, Olivier Gourmet, Anne Coesens, Claude Semal, Lubna Azabal, Vincent Patar et Stéphane Aubier, Olivier Masset-Depasse, Angelo Bison, Erika Sainte, Fabrizio Rongione, Yannick et Jérémie Renier, Stephan Streker, Thomas Ancora, Stéfan Liberski, Kody, Jean-Jacques Rausin, Pauline Etienne, Charlie Dupont, Thomas Gunzig, Guillaume Senez, Catherine Salée, Stéphanie Van Vyve, Tania Garbarski, Fabrice du Welz, Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, Joachim Lafosse, Jonathan Zaccai, Mourade Zeguendi, Abel et Gordon, ... mais également "beaucoup de visages moins connus qui représentent tous les métiers du secteur, 450 professionnels en tout."