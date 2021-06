Connaissez-vous l’origine de l’expression "(réussir à) joindre les deux bouts" ?

Seulement voilà, il est un fait que la taille de la collerette augmente avec la démesure de l’époque. Pour paraître plus riches auprès de leurs interlocuteurs, les nobles de faible fortune optent pour des fraises de plus en plus larges. Malheureusement, la taille des serviettes de table ne suit pas et il devient donc difficile d’en "joindre les deux bouts" autour du cou.

Aujourd’hui, la collerette a nettement bien moins le cotte chez les humains que chez les chiens, par exemple, qui servent à éviter le léchage et le grattage. L’expression "joindre les deux bouts", elle, est entrée dans le langage courant dans l’idée d’un manque d’argent.