Ces Belges qu’on connaît moins : Georges Lemaître

Mais qui était Georges Lemaître et quelle était sa découverte ?

Nommé professeur d’astrophysique à l’UCL en 1927, Georges Lemaître propose au même moment un modèle cosmologique qui affirme l’expansion physique de l’univers. Cette théorie selon laquelle "plus une galaxie est lointaine, plus elle s’éloigne rapidement" vient à l'encontre de la thèse soutenue par nombreux de ses pairs : celle d'un univers statique.

Célèbre astrophysicien britannique et professeur à l’Université de Cambridge, Arthur Eddington traduit et commente le travail scientifique de son ancien élève. En 1931, Lemaître est invité à Londres pour participer à une réunion de la British Association (la British Science Association actuelle) pour s’exprimer sur les relations entre l’univers physique et la vie de l’esprit.

C’est à ce moment que notre scientifique belge expose sa théorie de l’atome primitif, début temporel de l’univers, qui ne manquera pas de provoquer de vives réactions au sein de la communauté scientifique.

La dénomination actuelle de "Big Bang" vient d’ailleurs de l'astrophysicien anglais, Fred Hoyle, qui s’était moqué de cette idée selon laquelle l’univers serait issu d’une hypothétique explosion. Et pourtant…