Ces Belges à (re) découvrir : Paule Lamy

Dans le cadre des Journées du Matrimoine , en septembre 2019, la Collective Noms Peut-Être renommait symboliquement des rues du centre de Bruxelles. Parmi les personnalités féminines mises à l’honneur, on retrouve Paule Lamy , première femme en Belgique à prêter serment d’avocat à Bruxelles.

Bien qu’invalide de guerre, Paule est prête à reprendre sa vie là où elle s’était arrêtée. Elle se réinscrit à l’université en optant, cette fois, pour des études de droit , et décrochera un doctorat en décembre 1921 .

Comme pour de nombreux Belges, la Grande Guerre contraint la jeune étudiante à mettre ses projets d’avenir entre parenthèses. Exilée en Grande-Bretagne , elle suit une formation d’infirmière et donne des cours de français. À l’heure de la Libération, elle aura regagné le sol belge et travaille à l’ ambulance de l’Océan , un hôpital de campagne situé à La Panne .

La Schaerbeekoise naît en 1892 , dans une famille qui met un point d’honneur à parfaire l’éducation de leur fille. Après avoir suivi des cours de régente aux Cours d’Éducation B, Paule Lamy pousse les portes de l’université en 1913 , et s’inscrit en études littéraires à l’ULB .

En ce début du XXe siècle , les professions intellectuelles et libérales restent majoritairement occupées par des hommes. À l’exception de la médecine ou de la pharmacie, considérées comme des disciplines de nature spécifiquement féminine.

Pendant longtemps, l’accès des femmes aux universités n’assurait pas forcément leur ticket d’entrée vers la profession. On se souvient de Marie Popelin , première docteure en droit en Belgique, diplômée de l’ULB en 1888 , qui s’était vue refuser le serment d’avocat en raison de son sexe.

Le 7 avril 1922, en Belgique, les femmes peuvent s’inscrire au barreau. Paule Lamy a décroché son doctorat depuis quelques mois et cette nouvelle législation fait d’elle la première femme en Belgique à prêter serment d’avocat à Bruxelles, le 8 mai 1922. Le 26 juin de la même année, elle est inscrite au Tableau de l’Ordre en compagnie de Marcelle Renson.

Une première entaille dans un bastion traditionnellement masculin. Une ouverture, certes, mais relative. En Belgique, 25 ans devront encore s’écouler pour voir les femmes accéder à la profession d’avoué et au barreau de cassation. Le 21 février 1948, toutes les fonctions juridiques deviennent accessibles aux professionnelles et le notariat, 2 ans plus tard.

Pendant longtemps, la volonté de ces femmes pour travailler doit s’accompagner de l’accord de leur mari. Avant 1958, en Belgique, toute femme mariée doit avoir l’autorisation de son mari pour travailler et percevoir un salaire.