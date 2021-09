Ces Belges à (re) découvrir : Nestor Outer

Sa vie d’artiste l’emmène loin de son "bled" et l’emmène à Paris, notamment, où il s’entoure de grands noms comme Gauguin ou encore Toulouse-Lautrec . En Méditerranée et jusqu’en Afrique du Nord, il découvre et reproduit une lumière vive et crue.

Progressivement, Nestor comprend que l’art n’est pas seulement son hobby, et veut l’étudier pour mieux le saisir. Au grand dam de son père, il quitte donc le Collège communal pour l’Académie des Beaux-Arts de Louvain et de Bruxelles . "Effet de neige" signe le début de sa longue histoire d’amour avec l’aquarelle , en 1885 , même si la peinture à l’huile est aussi présente dans ses œuvres.

Face à l’ impossibilité des mots , l’artiste s’arme de pinceaux et de couleurs pour livrer un témoignage de terrain . Il se rend sur les champs de bataille à la rencontre des survivants mais aussi des morts jonchant le sol ou enfouis sous la boue. Depuis son atelier, il reproduit ces villages en ruines, la forêt défigurée et cette population épouvantée.

Virton devient une zone d’étape pour les troupes et convois allemands, dans laquelle Nestor reste bloqué et assiste donc, impuissant, aux atrocités de la guerre.

Du 30 juillet 1914 à 1918, jour après jour, Nestor Outer retranscrit son témoignage dans 12 carnets qui seront, plus tard, rassemblés dans le "Journal d’un Bourgeois pendant la Guerre". Pendant les 4 ans d’occupation, ce sont la peinture, la littérature et le journalisme qui lui permettent de faire connaître les évènements du fin fond de la Belgique.

Cette chronique de guerre donnera lieu, en 1919, à un ouvrage plus fourni réalisé en collaboration avec Léon Thiry. "Les Larmes Gaumettes" retrace l’historique du conflit ainsi que les massacres d’habitants et de résistants du sud-Luxembourg. On y trouve également la liste des fusillés, des déportés et des soldats gaumais, des comités de secours, etc.

En 2015, à l’occasion des 150 ans de Nestor Outer, le Musée gaumais situé à Virton a proposé de redécouvrir toute la collection de l’artiste.