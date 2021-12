Ces Belges à (re) découvrir : Marijke Van Hemeldonck

L’intérêt de Marijke pour la politique grandit au cours des années 50 , un levier par lequel elle entend lutter pour une société plus égalitaire . Elle rejoint des mouvements de gauche, comme l’ Action commune socialiste , créée en 1949 par le Parti socialiste belge (PSB), la FGTB, les mutualités socialistes et les coopératives de cette tendance dans le cadre de la Question royale.

C’est à l’Athénée royal II de Laeken que Marijke Van Hemeldonck puise des premières inspirations féministes . Là-bas, le corps professoral est composé de femmes, et pas n’importe lesquelles : beaucoup ont servi dans les rangs de la résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Communautés Européennes 1984 © Photo Service of the European Parlement

Élevée par des femmes fortes et inspirantes, Marijke Van Hemeldonck saisit rapidement l’importance d’une meilleure place des femmes dans la société.

Le droit au vote obtenu en 1948, en 1949 dans les faits, est loin de mettre un terme aux discriminations envers les femmes en Belgique. Le chemin vers l’égalité des sexes est encore long, et Marijke n’est pas dupe.

Membre des Femmes prévoyantes socialistes dès les années 50, la jeune femme affirme son militantisme en travaillant pour le cabinet de l’avocate et féministe, Marie-Thérèse Cuvelier. En 1955, Marijke rejoint également le Groupement de la Porte Ouverte et croise la route d’Isabelle Blume, figure féministe et de lutte antifasciste.

En 1966, Marijke Van Hemeldonck a ses mots :

"[…] Tout le monde semble tout à coup étonné de constater qu’une moitié de l’humanité est composée de femmes. Et qu’en dépit du fait que tous les citoyens sont égaux devant la loi, les hommes sont toujours plus égaux que les femmes." (Source : Els Flour, "Marijke Van Hemeldonck Socialiste et féministe", 2013)

L’autodétermination, une contraception fiable, une meilleure place des femmes dans les syndicats, voilà plusieurs droits pour lesquels notre personnalité belge milite fermement.