Ces Belges à (re) découvrir : Geneviève Pevtschin

La Seconde Guerre Mondiale, et de surcroît, le décret du 28 octobre 1940 , vient compromettre la carrière et même la vie de la jeune fille. En tant que Juive , Geneviève Pevtschin doit renoncer à toute fonction publique ou juridique . C’est donc cachée sous un pseudo de ("Anne") qu’elle rejoint la résistance, et plus particulièrement le service de renseignement Zéro . Bien que marquée par la répression allemande, la jeune Belge retrouve la liberté de 1945.

Après la guerre, plusieurs avocates plaident pour un meilleur accès des femmes à la profession. Dans son étude consacrée au "Vécu des femmes magistrates en Belgique francophones", Adeline Cornet explique que les arguments avancés par ces avocates étaient soit foncièrement libertaires soit, à l’inverse, extrêmement empreints des préjugés de l’époque.

De son côté, Geneviève Pevtschin gravit les échelons progressivement. En 1946, elle est la première femme de l’histoire du Palais de Justice à intervenir comme oratrice principale lors de la Conférence du jeune barreau de Bruxelles. Son sujet ? Pierre Brachet, un jeune avocat tué sur le front de Madrid en 1936, et la défense de la liberté.

Si Marie Popelin avait lutté corps et âme pour permettre aux femmes d’exercer comme avocate, la magistrature n’était encore qu’un rêve pour elles. En effet, Pevtschin et nombreuses de ses contemporaines se heurtent à de vives oppositions.

En 1946, le Procureur Général Léon Delwaide prononce ces mots lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour d'Appel de Liège (attention, âmes sensibles s’abstenir) :

"Plus faible physiquement, la femme a en plus un lourd handicap du fait des menstrues, de la grossesse et de la ménopause qui augmentent cette infériorité. […] Les psychologues notent que […] la menstruation et la grossesse peuvent faire tort à sa capacité de discernement […]. De même, à la ménopause, sans aller jusqu’à l’entière irresponsabilité, une grande partie des femmes subit, sans une certaine mesure, des troubles psychiques. […] Les autres revers du caractère de la femme, tels le manque de logique, l’entêtement, l’amour du colifichet et de la toilette, etc., découlent des faiblesses fondamentales de la mentalité féminine. […] Il faut que la justice soit sans passion, modérée et sage. Or, cela est congénitalement contraire au tempérament de la femme. […] Tranchons le mot, la femme est une personne antijuridique."



"En outre, il a en propre des empêchements physiologiques qui peuvent être très longs : la grossesse, l’accouchement, l’allaitement. […] Il faudra aussi installer au Palais une pouponnière avec nurse, et suspendre les audiences aux heures de tétée, qui ne peuvent cependant pas se faire en chambre du conseil. Enfin, que fera-t-on lorsqu’une dame magistrat sera prise au siège de vomissements incoercibles ? Et quand une Présidente grosse de huit mois devant précéder son tribunal à l’audience, voire au Te Deum, avec le roulis d’une frégate désemparée ?"

Source : Adeline Cornet, "Le vécu des femmes magistrates en Belgique francophone. Analyse d'une profession sous l'angle des rapports sociaux de sexe (2015-2016)".

En 1948, quelques jours seulement avant que la loi permettant l’accès des femmes à la magistrature ne soit votée, le parlementaire Marcel Philippart De Foy, lui non plus, ne mâche pas ses mots (promis, c’est la dernière) :

"Tout ce que nous pourrons faire pour supprimer cette plaie du travail des femmes en dehors du foyer, nous le ferons, aussi bien au palais de justice qu’au barreau, dans l’administration ou à l’atelier."

Source : Adeline Cornet, "Le vécu des femmes magistrates en Belgique francophone. Analyse d'une profession sous l'angle des rapports sociaux de sexe (2015-2016)".