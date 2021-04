Ces Belges à (re) découvrir : Dirk Frimout

"Le lancement raté de Challenger, on y a assisté en temps réel – alors même que l’on se préparait à partir en mission. Deux jours plus tard, le boss nous a convoqués un par un, et a proposé à ceux qui le voulaient de démissionner. Personne ne l’a fait. Il y a des dangers, c’est vrai, mais les astronautes les connaissent mieux que quiconque."

C’est en 1977 que Dirk Frimout dépose sa première candidature à la NASA , comme astronaute, et est retenu parmi les douze premiers sur plus de 2.500 candidats européens.

Né à Poperinge le 21 mars 1941 , Dirk Frimout manifeste rapidement de l’intérêt pour la technique . Un diplôme d’ingénieur en électronique (1963) et un doctorat en physique appliquée (1970) en poche, il poursuit une carrière postdoctorale dans un laboratoire de physique atmosphérique et spatiale au Colorado .

Le 24 mars 1992 , Frimout monte à bord de la navette spatiale aux côtés de six Américains . Un rêve devenu réalité pour cet astronaute belge, âgé de 51 ans à l’époque, à qui on avait tant ressassé que l’aventure spatiale était réservée aux jeunes .

De retour les pieds sur Terre, Dirk Frimout s’apprête à reprendre sa vie d’avant, presque comme si de rien n’était. Entre-temps, il était devenu la fierté de son pays. Un astéroïde allait bientôt porter son nom et, le 30 juin 1993, le Roi Baudouin lui concède la noblesse héréditaire ainsi que le titre personnel de vicomte.

"Je n’étais qu’un scientifique anonyme, et du jour au lendemain, on me reconnaissait partout. Heureusement, la mission m’a rendu un peu plus philosophe qu’avant." confie-t-il au Vif.

Après la mission, l’astronaute prend ensuite la direction de plusieurs équipes de recherche dans différents domaines comme les télécommunications, de la reconnaissance vocale et de la biotech.

Docteur honoris causa de l’Université de Liège en 2012, il reçoit le grade de Grand Officier de l’Ordre de Léopold. Son livre, intitulé "En quête de la planète bleue" offre une vue sur son voyage spatial de l’intérieur.