Ces Belges à (re) découvrir : Chantal Akerman

Il y a 6 ans, le cinéma moderne perdait une de ses figures de proue . Véritable cinéaste de l’intime , Chantal Akerman continue à marquer des générations d’amateur.trice.s et de professionnel.le.s du cinéma.

Trois mois passés à l’INSAS ont suffi à la jeune fille pour se lancer dans une carrière cinématographique. Née à Bruxelles en 1950 , Chantal Akerman n’a que 18 ans lorsqu’elle signe son premier court-métrage , "Saute ma ville" (1968). Derrière et face caméra, elle raconte un suicide au gaz dans la cuisine familiale, un film qui marque le début d’ une voie engagée et passionnée .

Chantal Akerman au Toronto International Film Festival pour "Demain, on déménage" (17/09/2004) © Donald Weber / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Malgré une présence récurrente de Bruxelles dans ses œuvres, Chantal Akerman aime avant tout être ailleurs. Sur la route entre Bruxelles, Paris et New York, elle part pour des tournages en Pologne, au Mexique et en Israël.

Cette soif de liberté la mène à New York, fin des années 60, où elle s’inspire du cinéma expérimental et croise la route de Michael Snow, de Jonas Mekas ou encore d’Andy Warhol.

La cinéaste – mais surtout artiste - défie les limites géographiques mais aussi de la forme : on lui doit notamment l’adaptation de "La Captive" de Proust et du roman de Joseph Conrad, "La Folie Almayer".