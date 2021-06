Ces Belges à (re) découvrir : Camille Jenatzy

Né le 4 novembre 1868, le Schaerbeekois présente des origines polonaises. Ses parents étaient arrivés en Belgique plus tôt pour exploiter le caoutchouc . L’essor de l’automobile fait florir la fabrication de pneus et la situation familiale des Jenatzy.

Un marché qui, on peut le dire, rencontre un franc succès ! En 1900 , aux États-Unis , près d’un tiers des véhicules automobiles circule à l’électricité . Confiant en l’avenir de la traction électrique, l’ingénieur belge lance sa propre usine, la Compagnie Générale Belge des Transports Automobiles Jenatzy , au sein de laquelle il fabrique et commercialise des fiacres et utilitaires électriques .

Pendant 4 mois, les deux ingénieurs s’affrontent et s’alternent en records jusqu’à ce que, en avril 1899 , dans les Yvelines , Jenatzy est le premier à atteindre les 100 km/h et tient son record pendant 3 ans. Véritable légende vivante, le surnommé "Diable Rouge" pas la presse pousse jusqu’aux 200 km/h en 1909 , à Ostende , aux commandes d’une Mercédès.

Camille Jenatzy n’est pas le seul ingénieur à miser sur l’électrique. Parmi ses concurrents, Charles Jeantaud vise à battre des records pour porter les regards sur ses fabrications. Avec la "Duc", son pilote, Gaston de Chasseloup-Laubat , détient le record du kilomètre le plus rapide en 57 secondes , à une vitesse de 63,158 km/h .

Camille Jenatzy reprend l’entreprise familiale de caoutchouc. Avec pas moins de 1000 ouvriers à ses ordres, il tire profit des nombreux records automobiles pour lesquels il fabrique les pneus.

Rien dans la vie de Jenatzy ne serait comparable à l’adrénaline de la course : "Le dernier tour était commencé ; ce n’était plus une course, c’était une chasse ; j’étais le chasseur et de Knyff, parti quatorze minutes avant moi, le gibier ; il fallait arriver treize minutes après lui pour gagner. Ah ! L’ivresse de cette chasse à 90 km/h !" lit-on dans cet article de Focus on Belgium.

Ce goût pour la vitesse aurait d’ailleurs pu davantage s’exprimer si un accident de chasse ne l’avait pas emporté, le 7 décembre 1913, dans la Forêt d’Anlier, en province du Luxembourg.

Sa "Jamais Contente", elle, est encore exposée au Musée de la voiture de Compiègne.