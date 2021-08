Ces Belges à (re) découvrir : Andrée Geulen

Quelques années plus tard, c’est dans sa propre classe qu’Andrée est confrontée à la stigmatisation des enfants , ici juifs . Depuis le 27 mai 1942 , en effet, en Belgique, le port de l’étoile jaune en public était obligatoire pour tout Juif âgé de plus de 6 ans.

Contacter les familles juives, les convaincre de se séparer des enfants, donner à ces derniers une fausse identité et les conduire en lieu sûr , voilà la mission périlleuse de notre résistante, assignée à la section enfance .

Sa rencontre avec Ida Sterno, assistance sociale, lui permet de rejoindre le Comité de Défense des Juifs (CDJ) au printemps 1943 . Fondé en septembre 1942 des suites grandes rafles menées à Bruxelles et Anvers, le CDJ a pour but de trouver les lieux d’hébergement pour cacher les Juifs.

Révoltée par cette ordonnance discriminant les Juifs, l’institutrice demande à ses élèves concernés de dissimuler l’étoile derrière un tablier . Malheureusement, cette astuce ne lui évite d’assister à la disparition progressive de ses élèves , au fur et à mesure de l’arrestation de leurs parents.

Si ces actes sont des plus louables, ils n’en étaient pas moins déchirants pour les responsables de cette mission :

“Ida et moi allions chercher les enfants dont les parents nous avaient demandé de l’aide. Nous disions aux parents de préparer une valise et que nous serions de retour un ou deux jours plus tard… Je pleure encore en pensant à toutes les fois où j’ai dû arracher des enfants à leurs parents, en particulier des enfants âgés de 2-3 ans, sans pouvoir dire aux parents où je les emmenais.” (Source : CCJL)

À côté des séparations douloureuses, Andrée doit aussi faire preuve d’une extrême vigilance, car l’occupant rôde. Apprendre par cœur des dizaines, voire centaines de noms et adresses, compilés dans un registre secret où figurent les noms d’origine et l’identité d’emprunt.