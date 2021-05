Ces Belges à (re) découvrir : Alexandra David-Néel

Alexandra David-Néel (1868-1969) © Capture d'écran Youtube

Louise Eugénie Alexandrine Marie David est née à Saint-Mandé le 24 août 1868. Militaire républicain lors de la Révolution de 1848, en France, son père l’emmène très jeune au cimetière du Père-Lachaise à Paris, en 1871, où les derniers communards avaient été exécutés.

A 2 ans seulement, elle rencontre pour la première fois le visage de la mort et la férocité des hommes.

En 1873, la famille s’expatrie en Belgique, où les parents s’étaient rencontrés quelques années plus tôt, et s’installe dans la commune bruxelloise d’Ixelles. Quand elle ne dévore pas les récits de Jules Verne, la jeune fille s’adonne au piano et au chant au Conservatoire de Bruxelles. Sur décision de ses parents, Eugénie est envoyée dans un pensionnat calviniste puis protestant.

Rêvant d’ailleurs depuis son plus jeune âge, elle s’impose des privations nécessaires à ses futures aventures, comme renoncer régulièrement à la nourriture ou dormir de temps en temps à même le sol.

Convertie au bouddhisme à 21 ans, Eugénie part perfectionner son anglais à Londres puis s’initier au sanskrit et au tibétain à Paris.

Pourtant, c’est en tant que chanteuse d’opéra que, sous le nom d’Alexandra Myrial, elle pousse les portes de l’Orient pour la première fois. Le 4 août 1904, à Tunis, elle épouse Philippe Néel de Saint-Sauveur, ingénieur français des Chemins de fer tunisiens qui sera son protecteur et mécène.