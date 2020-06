Cee -Roo, le vidéaste qui résume un mois d'actualité en 3 minutes

Cee-Roo, vidéaste et musicien est aussi un show-man qui présente dans les salles de cinéma le World Music Live show, un concert improvisé en images, toujours extraites du web et des chaînes de télé. Toujours sur le même principe de la sélection et du montage des images du monde, il choisit chaque mois un angle de l'actualité pour en réaliser un condensé stupéfiant diffusé sur sa page facebook et sur sa chaîne YouTube. Chacune de ses créations touche entre 10.000 et 1,4 million de personnes. Ces videos sont -forcément- souvent alimentées par les drames et les violences mais toujours empreintes d'humanisme.