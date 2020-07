CASTING : participez au prochain film du réalisateur belge Lukas Dhont

Le réalisateur belge Lukas Dhont est à la recherche de jeunes garçons entre 10 et 13 ans pour jouer dans son prochain film.

Deux ans après la sortie de son premier film intitulé "Girl", le réalisateur belge Lukas Dhont lance un appel à casting pour trouver les futurs comédiens de son deuxième long-métrage. Le réalisateur avait marqué les esprits avec son film qui racontait l’histoire de Lara, 15 ans, née garçon mais qui se sent fille et qui rêve de devenir une ballerine.

Le prochain film de Lukas Dhont abordera également les thématiques de l’enfance et de la famille, explique-t-il au journal Het Nieuwsblad : " Il s’agit désormais de thèmes qui me tiennent à cœur. La recherche d’amitié et de connexion mais aussi les événements de la vie qui conduisent les gens à se séparer. Une fois que nous aurons trouvé les acteurs enfants, nous regarderons ensuite pour trouver les acteurs adultes. Le choix des jeunes garçons déterminera beaucoup de choses. Si tout se passe bien – parce que nous vivons à une époque particulière à cause du coronavirus – nous commencerions le tournage l’été prochain."

Je dois rester un peu mystérieux sur le contenu du film, car l’écriture prendra du temps. Mais nous faisons déjà le casting, car pour le scénario, je peux m’inspirer de comment et de qui sont ces enfants.

Le réalisateur recherche plusieurs garçons entre 10 et 13 ans, aucune expérience d’acteur n’est requise, le casting est ouvert à tout le monde, explique Lukas Dhont au journal Het Nieuwsblad : "L’expérience n’est pas nécessaire. Vous ne pouvez pas exiger cela à des enfants de treize ans. En même temps, j’aime la combinaison et l’énergie que donne le mélange d’acteurs avec beaucoup et peu d’expérience. Comme Victor (Polster, le protagoniste de "Girl"), c’était très agréable de le voir s’épanouir. De plus, si c’est leur premier rôle, cela me donne l’opportunité de les initier au métier." Les deux enfants doivent être flamands, francophones ou bilingues.

Si vous êtes intéressés, que vous souhaitez envoyer une candidature pour le casting, il vous suffit d’envoyer des photos récentes ainsi qu’une présentation personnelle de l’enfant à l’adresse suivante : menuet.casting@gmail.com