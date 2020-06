C'est au tour de l'artiste JR de rendre hommage à Adama Traoré et George Floyd

Les artistes sont nombreux à avoir rendu hommage à George Floyd aux quatre coins du monde à travers des fresques de street art. Après Banksy le week-end dernier, c’est au tour du célèbre artiste français JR de publier une oeuvre.

Le street artiste JR a réalisé un collage en hommage à Adama Traoré et à Geogre Floyd. Le premier est décédé en 2016, suite à son interpellation par les forces de l’ordre. Le deuxième est décédé le 25 mai dernier, également suite à son interpellation par la police. Tous les deux, sont devenus les symboles de la lutte contre les violences policières et des mouvements anti-racistes aux quatre coins du monde.

L’oeuvre de JR, un collage haut de plusieurs mètres sur une façade parisienne, a été réalisée dans la nuit de lundi à mardi. Elle représente deux yeux séparés par une fissure. L’artiste s’est fait aider d’élèves de Kourtrajmé, un collectif d’artistes œuvrant dans le domaine de l’audiovisuel, créé par Kim Chapiron et Romain Gavras.

Ladj Ly, réalisateur du film "Les Misérables" (lauréat du prix du jury à Cannes) fait partie du collectif Kourtrajmé, il y a ouvert une école de cinéma. Le street artiste JR y donne des cours d’art et d’image et c’est avec ses élèves qu’il a réalisé la fresque. "Cette fresque fait écho à la marche du 2 juin, le visage de George Floyd, le visage d’Adama Traoré", a dit Assa Traoré, la sœur d’Adama, lors d’un point presse pour l’inauguration de la fresque.

Sur son compte Instagram, l’artiste a donné quelques explications concernant cette oeuvre engagée : " L’œil d’Adama Traoré et celui de George Floyd regardent vers l’horizon, dans des directions différentes… Il n’est pas question de confondre la France avec les Etats-Unis. Tout y est différent : violence, police, justice, prisons, etc. Mais, en France, comme aux États-Unis, et dans de nombreux autres pays, les noirs sont victimes de racisme et de discriminations. Ensemble, nous devons changer les choses. " Devant la fresque, en avant-plan, sur le sol, on peut voir des marques au sol. Elles représentent celles qui étaient à l’endroit exact ou George Floyd est mort à Minneapolis. Ces marques ont été peintes par l’artiste "Zenith".