Tiré de son précédent court métrage “Madness”, le film accompagne la fuite de Lucy, une jeune femme internée dans un hôpital psychiatrique du Mozambique. Alors qu’un infirmier découvre le talent de Lucy qui joue de la musique sur son propre lit, il appelle la Radio Mozambique. Une présentatrice et un prêtre évangéliste viennent constater la musicalité de la jeune femme. Celle-ci profite de l’agitation ambiante pour s’échapper, en n’oubliant pas d’amener avec elle son lit-instrument. Elle part à la recherche de son fils et de son mari, disparus, morts ou perdus. Son voyage spirituel et démentiel est rempli des fantômes du passé, de symboles religieux, de violence et d’espoir. A travers les paysages mozambicains déserts, les ruines et les églises, c’est l’histoire du pays fracturé et de sa population cassée par le colons portugais qui se joue devant nos yeux. La folie cachée des colonisateurs n'est-elle pas la véritable démence ?

BRIFF : “Our Madness”, conte de la folie ordinaire - © Our Madness

Le premier élément qui frappe dans “Our Madness” est l’esthétique radicale, poétique, un noir et blanc et une profondeur de champ sans égal. L’onirisme et la beauté sont sans doute les points forts de ce récit fantomatique scénaristiquement peu accessible. Si le sujet traité est véritablement intéressant : les répercussions de la colonisation sur une population, la folie et les fantômes du passé, il faut véritablement creuser et faire l’effort de suivre une histoire vaporeuse, à première vue décousue pour se plonger dans le vif du sujet. Chaque plan est une oeuvre d’art immobile et muette, presque tous les dialogues sont indirects et récités sous la forme de poèmes. Ce parti pris éloigne à la fois le film de son public et l’enivre pour lui délivrer au final un message universel et lourd qui méritait sûrement plus de réalisme. “Our Madness” ne peut laisser indifférent par sa beauté mais s’emprisonne dans sa forme expérimentale, rendant impénétrable le message et c’est très dommage.

“Our Madness” de João Viana passe également le 23 juin à 19h à BOZAR, il est en compétition européenne au BRIFF 2018.