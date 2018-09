BoJack et les femmes

Sortie en septembre sur Netflix, la nouvelle saison des aventures du cheval râleur, ex-star des années 90 revient avec un personnage plus sombre que jamais.

BoJack Horseman n’est pas vraiment le genre d’ami dévoué, de compagnon aimant ou de père rêvé. Il est un acteur désagréable, ayant connu ses heures de gloire dans les années 90 avec le feuilleton télévisé Horsin’ around. Depuis, une partie du casting est morte, l’équidé est devenu dépressif, alcoolique et accro aux médicaments. Grâce à son agent Princess Carolyn (qui est aussi son ex-petite amie), il a retrouvé quelques rôles ici et là, lui permettant de rembourser son immense villa sur les collines d’Hollywoo. Mais la plupart du temps, il gâche tout. BoJack évolue dans une réalité proche, où animaux et humains se mélangent, où les célébrités se côtoient dans une ambiance consanguine et où les dérives sont la norme établie. C’est ainsi que Raphael Bob-Waksberg a installé sa série en 2014, produite par le géant du streaming Netflix. Quatre saisons après, BoJack est toujours aussi désagréable et attachant à la fois, en proie à des démons de plus en plus encombrants.