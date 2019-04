BIFFF debrief : “One Cut of the Dead”, le zombie est dans les détails

“One Cut of the Dead”, ou “Ne coupez pas !” en français est le film de fin d’études du jeune Shinichiro Ueda sorti en 2017. Huit jours de tournage, un budget de 25.000 euros et un casting de comédiens inconnus au bataillon ne laissaient pas présager un chef d’oeuvre et un succès international, et pourtant. Après quelques projections anonymes dans de petites salles, il a été diffusé au Udine Film Festival où il a retenu toute l’attention du public et des professionnels. Une seconde sortie au Japon lui fera franchir les frontières et parcourir les festival. “One Cut of the Dead” a reçu le Prix du Meilleur Film aux Austin Fantastic Fest et Fantaspoa, deux grandes messes du film de genre sur le continent américain, rien que ça. Salué par la critique, le long métrage a crevé l’écran grâce à une créativité rare et un humour décapant, enchaînant les appels du pied au public.

Dans un hangar désaffecté utilisé auparavant par les militaires japonais pour des expériences dignes du Docteur Frankenstein, une jeune femme est attaqué par un zombie ténébreux particulièrement beau, mais très lent. Elle crie de toutes ses forces et l’action s’arrête. Coupez ! Le réalisateur du film en plein tournage est furieux, tout ceci ne fait clairement pas assez réel pour lui. Il décide de pimenter tout ça en invoquant les esprits du lieu, tout en continuant à filmer en plan séquence. Le caméraman et le preneur de son ne tardent pas à se transformer en morts-vivants assoiffés de sang attaquant les trois acteurs pas très perspicaces. Le réalisateur est aux anges et se réjouit du massacre plus que réel qui se déroule devant son objectif. Si cette entrée en matière relève du bon gros navet avec des acteurs mauvais, des effets pas terribles et des images filmées à l’appareil photo compact, c’est bien la suite la plus intéressante. L’envers de l’envers du décor.

Le réalisateur Shinichiro Ueda réussit ici un vrai tour de force avec ce film dans le film, cette mise en abime habile et efficace. Il reprend à son compte tous les codes du navet, surprend et démêle son intrigue dans un éclat de rire général. Du grand art fait réalisé avec des acteurs pas chers, peu de moyens techniques mais une créativité et une intelligence qui valent leur pesant d’or.

“One Cut of the Dead” (2017) par Shinichiro Ueda.