At This Moment, le podcast musical qui vous retourne la tête

Quand la musique est bonne (air connu), on s’en souvient. Parfois même, le temps d'un morceau, elle nous bouleverse. At This Moment c’est un podcast au format court qui va à la rencontre de musicien.ne.s à travers UN moment précis d’UN morceau. Une phrase, un riff de guitare, un refrain, une mélodie qui a la force d’un moment décisif. Une balise dans un parcours de vie. Une influence dans un parcours artistique.

At This Moment , podcast estival, publie un numéro tous les jeudis. Il est entièrement réalisé par Maureen Vanden Berghe, chargée de production pour le label Luik Music dont on retrouve plusieurs artistes parmi ses invité‧e‧s. Comme Hugo Claudel, le batteur de Annabel Lee qui a choisi le morceau "Amateur" du groupe de rock new-yorkais Nada Surf. Un morceau de 1998. Souvent, le morceau choisi n’est pas récent, comme si les premiers sons importants restaient imprégnés dans le cerveau droit, celui des sensations et de la mémoire auditive. Le riff de guitare qui ouvre "Amateur", c’est la madeleine de Proust de Hugo Claudel. Une petite mélodie que son inconscient traque dans ses errances musicales sur Spotify et qu’il tente d’intégrer dans ses propres compositions. Le musicien a une certitude : un bon morceau c’est d’abord la mélodie. Même si souvent "les morceaux les plus beaux ont été écrits dans les périodes les plus dures".

Les paroles qui sauvent Maja-Ajmia Zellama est dj et membre du Bledarte Collective. Ce qui la touche dans la musique, ce sont les textes et la production. Pour elle, le moment explosion du cerveau ce sont ces phrases du rappeur Soprano : "A bout de force, au milieu de l’arène, au milieu des corps de ceux qui ont voulu abattre mes rêves, toujours debout, l'épée levée, qu'ils viennent, un coup d'oeil dans les tribunes, car c'est dans vos regards que j'trouve de l'aide, dans vos regards que j'soigne mes plaies " qui ouvrent le morceau Puisqu’il Faut Vivre. Du haut de ses douze ans, Maja-Ajmia Zellama l'écoute en boucle sur son discman. "Un texte qui parle aussi ouvertement de mal-être, c’est violent quand même, dit-elle, mais c’est un son qui m’a rassuré, qui me faisait me sentir moins seule. " L’enfant qu’elle est encore à ce moment vit " un gros drame " ; le morceau de Soprano qui se termine sur une note positive lui donnera foi en la force du collectif. Ce qui structure sa vie aujourd'hui.

Pour Maureen qui "adore causer avec les gens", At This Moment est une porte d’entrée pour découvrir la personne et ses projets. Outre ses activités de dj, Maja-Ajmia Zellama est une jeune réalisatrice et co-fondatrice de Bledarte Collective, une asbl dont le but est de "donner de l’espace aux filles issues de l’immigration à travers l’art et la culture […] avec un prisme décolonial". Les quatre premiers épisodes sont en écoute ici et sur Apple Podcast | Spotify | Overcast. Et un répondeur audio implémenté sur le site vous permet de communiquer, vous aussi, le moment du morceau qui vous retourne tête. Parce que le bonus de ce podcast c’est, bien sûr, son effet boomerang sur l’auditeur‧trice. Quel est mon moment musical privilégié… Nirvana, Aphex Twin ou Patrick Juvet ?