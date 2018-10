“Anthologie de l’esprit” : les explorations stylistiques et aventures céphaliques

L’auteur finlandais sort un recueil de nouvelles dessinées comme autant de tiroirs et recoins de l’âme. Au delà des histoires, Tommi Musturi propose une réflexion sur la notion de style. “Anthologie de l’esprit” est paru chez La 5e Couche.

Une anthologie est selon la définition admise, un “recueil de morceaux choisis d'œuvres littéraires ou musicales, partageant les mêmes caractéristiques thématiques, de genres et de styles”. Dans la sienne, Tommi Musturi (Simplement Samuel, Le Rêve de Monsieur Espoir) combat cette définition puisqu’il s’attache justement à une multitude de styles différents. Face à cet objet dessiné, c’est comme si l’on se retrouvait à l’intérieur de l’encéphale de l’auteur et que l’on explorait, histoire par histoire, ses possibilités artistiques. Tommi Musturi s’applique à transgresser les idées préétablies, celles qui disent qu’un dessinateur doit posséder une patte précise et unique. Cartoon, réaliste, abstrait, le Finlandais est tout à la fois, multiple et protéiforme. Il peint le portrait de protagonistes sans visage, détaille des recettes de cuisine, explore les tréfonds de l’âme humaine à travers des réflexions diverses. Il n’a pas de limites.