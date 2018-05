“A Fleur de Peau” : chroniques épidermique

Fabienne Laumonier est une réalisatrice radiophonique chevronnée pour Arte Radio, sa voix est d’ailleurs très reconnaissable. Habitant Bruxelles, elle a notamment réalisé un reportage sur les attentats vus par ses voisins de Molenbeeek : “ Novembre rouge ”. Elle sait à la fois se mettre en scène dans des récits personnels et donner la parole à ceux qui font le sujet. Dans “A fleur de peau”, c’est une feuille de route de son combat contre le psoriasis qu’elle raconte. Cela fait 10 ans que Fabienne souffre de cette maladie de peau, elle est déjà allée voir plusieurs médecins et dermatologues sans résultat donc elle décide d’aller voir du côté alternatif.

La série documentaire sous forme de récit de vie et combat contre le psoriasis par la réalisatrice Fabienne Laumonier. Une drôle de plongée au pays des médecines alternatives.

Voyage dans des univers parallèles

La réalisatrice va aller voir des sorciers, des guérisseurs, des marabouts, se mettre de la bave d’escargot sur le corps, boire de l’ayahuasca… Lors de sa plongée dans les médecines alternatives, elle emmène avec elle son enregistreur et raconte ses impressions, les résultats, ses espoirs et ses doutes. Fabienne Laumonier n’est pas vraiment dans le délire divinatoire et tutti quanti mais finalement, n’est-ce pas seulement une question de croyance ? Taxé de “comédie vraie dans l’univers des médecines parallèles”, la série documentaire/carnet de route se compose de neuf épisodes d’une dizaine de minutes chacun.