Mylène Farmer : " Le BIFFF est une hétérotopie à la frontière de l'anamorphose "

Du 3 au 15 avril, le Festival international du Film Fantastique de Bruxelles envahira une nouvelle fois les couloirs du Palais des Beaux-Arts. Et le film d'ouverture "Ghostland" permettra de retrouver Mylène Farmer en comédienne, près de 25 ans après Giorgino de Laurent Boutonnat. Nous sommes allés à la rencontre de la chanteuse, pour parler de ce festival vraiment pas comme les autres.

Rendez-vous est donné juste à côté de la Grand Place de Bruxelles, dans un café qui s'appelle le Cercueil. Mylène Farmer a commandé une Mort Subite et flotte à cinquante centimètres au dessus du sol. Le corbeau posé sur son épaule tend une aile pour nous faire signe de nous asseoir. Le serveur pose devant nous un ouija, cette planche recouverte de lettres et de chiffres, qui permet de communiquer avec les esprits. Mylène Farmer répond à chacune de nos questions via ce système, et l'interview va dès lors durer 15 heures. Mais cela en vaut la peine. Car le BIFFF, Mylène en parle plutôt bien, comme vous allez vous en rendre compte.

Mylène Farmer, le film de Pascal Laugier, "Ghostland", fera l'ouverture du 36ème BIFFF. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle ?

J'étais chez moi, dans mon manoir en Transylvanie, en train de dormir suspendue au plafond, la tête en bas, quand j'ai appris la nouvelle par télépathie. Je vous avoue que j'ai poussé un petit rire joyeux - Piiii... Piiii... Piiii... - qui a fait s'enfuir Tic et Tac, mes deux chauve-souris domestiques. Tac s'est d'ailleurs pris un mur en décollant, elle s'est mise à saigner, et Tic a sucé sa plaie. Comme nous avons ri. Je suis rieuse, savez-vous. D'ailleurs, j'ai envie de rire, là : Piiii... Piiii... Piiii...

C'était à ce point important pour vous que le film soit projeté au BIFFF ?

Vous plaisantez ou quoi ? Le BIFFF, c'est le meilleur festival du monde ! Si vous n'y avez jamais mis les pieds, c'est difficile à comprendre. Imaginez des projections où les gens poussent des hurlements de loup-garou quand on voit une pleine lune sur l'écran, où ils crient "la porte !" quand un personnage oublie de la refermer derrière lui, où tout le monde lance des "N'y vas pas !" quand les héros se dirigent vers le danger... Et encore, ce n'est qu'un aperçu. Car le BIFFF, c'est tellement d'autres choses. Je pourrais par exemple vous parler pendant des heures du Bal des Vampires, qui cette année se tiendra à Bozar. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si les Sex Pistols venaient donner un concert au Concours Reine Elisabeth... Le BIFFF, c'est le seul festival où tu peux croiser des trolls qui ne répandent pas leur haine sur les réseaux sociaux, mais leur bonheur autour d'un bon verre.

On sent que vous l'aimez, ce festival

Je ne l'aime pas, je l'adore ! Pour moi, le BIFFF est une hétéropie à la frontière de l'anamorphose.

Ah... Euh... Et c'est quoi une hétérotopie ?

Une hétéoropie, c'est un lieu qui héberge l'imaginaire. Comme une cabane d'enfants, par exemple. Ou une salle de théâtre. Pour faire court, une hétéropie, c'est un endroit qui a ses propres règles, différentes de celles d'une société. Et le BIFFF, c'est exactement cela...

Et quelles sont pour vous les règles du BIFFF, alors ?

Je dirais que c'est d'être dans une forme de joie enfantine, d'émerveillement permanent, de bonne humeur ambiante. C'est le plaisir premier du cinéma, à savoir partager une émotion collective. Et puis, au BIFFF, il n'y a plus de hiérarchie sociale, tout le monde est au même niveau.

Eh bien, je vous avoue que je ne connaissais pas ce terme.

Tu m'étonnes, pauvre mortel. C'est un concept qui a été élaboré dans les années 60 par Foucault.

Jean-Pierre ?

Tu es désespérant...

Et pourquoi vous dites "à la limite de l'anamorphose" ?

Non, là, c'était pour déconner. (elle rit) Piiii... Piiii... Piiii...

Cette année, en tout cas, le BIFFF a fait très fort.

En projetant mon film en ouverture ? En effet.

Non, je parlais de la venue de Guillermo Del Toro qui donnera une masterclass.

Ah oui, aussi. C'est vrai que le mec vient quand même de rafler l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Mais bon, perso, j'aurais préféré une leçon de cinéma donnée par PEF sur son adaptation de Gaston Lagaffe. On ne peut pas tout avoir...

Oui, et puis, le film Gaston Lagaffe ne rentre pas vraiment dans les genres défendus par le BIFFF.

Ah si ! Quand tu vois qu'on arrive à financer des trucs pareils en 2018 , tu te dis d'office que c'est fantastique. Et quand tu vois le résultat, là tu penses très vite "Mais quelle horreur"

Vu sous cet angle...

Mais bon, malgré cet oubli, on peut dire que le BIFFF promet une grande édition à ses fidèles. En plus de Guillermo Del Toro, on y croisera entre autres Julia Ducourneau, qui a réalisé le formidable film Grave, ou encore Lloyd Kaufman, le pape de la série Z. C'est lui qui a fondé la mythique société de production Troma, et à qui l'on doit le film culte "Toxic Avenger", qui est au bon goût ce que le fromage de Herve est à la gastronomie.