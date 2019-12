De la classification des films

Finie l'époque des films "enfants non admis". Une toute nouvelle classification des films rentre en vigueur le 8 janvier prochain en Belgique. Présentation détaillée en compagnie de son concepteur, Vincent Sure.

L'interview de Christophe Bourdon

Christophe Bourdon s'est penché sur la signalétique - © 2017/JEAN-MICHEL BYL

Vincent Sure, vous êtes à l'origine de cette nouvelle classification des films en Belgique. Comment est née l'idée de revoir cette signalétique ?

Il faut tout d'abord savoir que la précédente classification datait de 1920. Il y a cent ans, donc. Il était temps de revoir ce système qui interdisait l'accès aux salles aux moins de 18 ans. Avec la nouvelle classification, on n'interdit plus, mais on conseille.

C'est-à-dire ?

Eh bien, nous avons notamment créé sept catégories d'âges. Les films tout public, et ceux qui sont considérés comme potentiellement préjudiciables aux moins de 6, 9, 12, 14, 16 et 18 ans. Si un film est par exemple classé comme potentiellement préjudiciable pour les moins de 18 ans, cela voudra dire que les adolescents pourront aller le voir, ce n'est plus interdit. Mais on leur conseille de ne pas le faire.

Ah oui... C'est très utile

Tout à fait. Si un enfant de 5 ans va voir le dernier Lars Von Trier et qu'il sort de la salle traumatisé, nous pourrons lui dire "Ben oui, mais on t'avait prévenu mon petit bonhomme ! "

Je vois. Et cette classification ne se fait pas uniquement en fonction de l'âge.

En effet. Nous avons aussi créé une classification par contenu, qui se divise en six pictogrammes. Un dessin d'un poing pour la violence, une araignée pour l'angoisse, des pieds entrelacés pour le sexe, un monsieur qui vomit des paroles pour la grossièreté, un personnage écrasé par les autres pour la discrimination, et une seringue pour la drogue et l'alcool.

Et comment les films reçoivent-ils tel ou tel pictogramme ? Vous avez encore un comité qui visionne les films ?

Alors non, là aussi, grosse innovation. Nous avons mis au point un tout nouveau logiciel, dans lequel les distributeurs vont remplir un formulaire, et c'est le programme qui attribuera lui-même les pictogrammes de classement, en fonction de leurs réponses.

Ah bon ? C'est informatisé ? Et cela fonctionne bien ?

Ecoutez, je vais vous faire une démonstration, et vous verrez par vous-même. Je vais ainsi encoder le film "J'accuse" de Roman Polanski. J'appuie sur "catégorie d'âge". Et regardez : il classe le film comme "potentiellement néfaste pour les moins de 12 ans", et son réalisateur comme "potentiellement néfaste pour les moins de 18 ans".

Ah oui, c'est efficace !

Tout à fait. Tenez, je vais encoder un autre film. Prenons un classique : "Blanche Neige et les sept nains". J'appuie sur "contenu". Et hop, il reçoit deux pictogrammes : la discrimination et la drogue.

Euh... Il n'y a pas de discrimination et de drogue dans "Blanche Neige et les sept nains" !

Ah. Euh. Oui. Maintenant que vous le dites... Ah oui, ok, je sais pourquoi. Regardez. Si je tape "Blanche Neige et les sept personnes de petite taille", hop, il m'enlève le pictogramme de discrimination.

Ben oui, mais il reste le pictogramme de drogue

Oui, je sais, mais vous espérez quoi, en tapant dans le logiciel le mot "blanche neige" ?

Je me demande si ça fonctionne vraiment bien, votre bazar..

Mais oui ! Et cela servira vraiment les spectateurs. Si un adolescent voit par exemple qu'un film a obtenu tous les pictogrammes de contenu, que pensez-vous qu'il fera ?

Ben, il ira le voir !

Ah oui. Mince. Maintenant que vous le dites...

J'ai entendu dire que d'autres pictogrammes étaient en cours de développement. Qu'en est-il à ce stade ?

Vous êtes bien informé. En effet, nous avons mis au point quatre nouveaux pictogrammes, qui devraient être mis en ligne prochainement.

Et quels sont ces quatre pictogrammes ?

Eh bien, il y aura notamment un pictogramme de gaufre.