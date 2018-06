Claudia Cardinale : Elle était une fois à l'Ouest

Invitée d'honneur de la première édition du BRIFF (Brussels International Film Festival, du 20 au 30 juin dans différents lieux de la capitale), Claudia Cardinale a ravi les festivaliers par sa générosité et sa disponibilité, enchaînant les photos, les autographes et les petits mots avec chacun. Mais elle a aussi partagé ses nombreux souvenirs lors de différentes rencontres avec le public. Et en y assistant, on a vite eu l'impression qu'elle avait tendance à se répéter un peu dans ses anecdotes. Nous avons donc décidé de vérifier cette impression, en allant l'interviewer. Claudia Cardinale, quand on déroule votre filmographie, on ne peut qu'être épaté face au nombre de chefs d’œuvre que vous avez tournés. Comment ne pas par exemple parler de "Il était une fois dans l'Ouest" de Sergio Leone ? Oui Et ? Oui ? " Il était une fois dans l'Ouest " ? J'étais la seule femme au milieu de tous ces hommes (elle rit). C'est vrai. Et quel souvenir avez-vous de ce film? J'avais une scène d'amour avec Henry Fonda. Mais son épouse se tenait à côté de la caméra, à nous regarder. Elle était très jalouse (elle rit).

Henry Fonda dans "Il était une fois dans l'Ouest" - © Capture d'écran Youtube Vous avez aussi tourné dans " Le guépard ", avec Alain Delon et Burt Lancaster Oui. (elle rit) Dans une scène, je devrais embrasser Alain Delon. Et Luchino Visconti m'a dit " Claudia, je veux voir vos langues " Mais on ne l'a pas fait (elle rit). Et vous avez également eu comme partenaire Jean-Paul Belmondo, notamment dans " Cartouche " Oh Jean-Paul... Il me demandait de détourner l'attention du directeur de l'hôtel dans lequel on dormait, et pendant ce temps il jetait tous les meubles dans la rue (elle rit). Et puis, difficile de passer à côté de " Fitzcarraldo ", de Werner Herzog, avec Klaus Kinski, et son tournage épique dans la jungle amazonienne. On a commencé le film avec Jason Robards. Mais comme il n'y avait rien à manger, il est monté au sommet d'un arbre et il a crié " Je veux mon steak new-yorkais ! " (elle rit). Il a fallu interrompre le tournage, et on a fini par le remplacer par Klaus Kinski (elle rit).