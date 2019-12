15 mars 2019, un film belge sur l'assassinat de JFK

Attention, spoiler ! le film révèle les dessous de l'affaire de l'assassinat de qui vous savez - © - BELGAIMAGE

Guillaume Keinaud-Revoir, on se souvient de votre dernier long métrage, "Mes incartades", un drame social sur un quadragénaire obligé d'élever seul trois chiots après leur abandon par leur mère, sur fond de précarité et de maladie. Vous revenez aujourd'hui avec "15 mars 2019", que vous présentez comme un biopic historique sur l'assassinat de John-Fitzgerald Kennedy. Comment est né ce projet inattendu ?

Guillaume Keinaud-Revoir : C'est vrai que ce projet est inattendu quand on a vu mes films précédents, "Tir au but", un drame social sur un jeune père obligé d'élever seul ses quadruplés après le départ de leur grand-mère, sur fond de précarité et de maladie, et "Poumon saillant", un drame social sur une jeune mère obligée de s'élever seule suite au départ de sa fille de 18 ans, sur fond de précarité et de maladie. Et je peux même dire que ce projet était inattendu pour moi-même, puisque j'étais censé tourner mon nouveau film, Un drame social.

Qui se serait appelé comment ?

Je viens de vous le dire : Un drame social.

Ah, c'est le titre du film, Un drame social ?

Oui. C'est un drame social sur un réalisateur belge qui prépare un drame social, jusqu'au jour où il perd son statut d'artiste et est obligé d'élever seul sa carte de pointage, sur fond de précarité et de maladie.

Et qu'est-ce qui vous a poussé alors à mettre de côté ce projet pour vous lancer dans la réalisation de "15 mars 2019" ?

L'actualité. J'ai appris que Ben Affleck allait réaliser un film sur les crimes commis au Congo sous le règne de Léopold II, ce qui m'a mis hors de moi, vous vous en doutez.

Pour quelle raison ?

Mais parce que ce n'est pas à un Américain de réaliser un film sur un pan important de l'Histoire de la Belgique ! C'est à un Belge de le faire !

Pourquoi ?

Mais parce que seul un Belge peut faire un film sur la Belgique ! De même que seul un autiste peut faire un film sur les autistes, un transgenre un film sur les transgenres, un Ch'ti un film sur les Ch'tis. Non, pardon, ça, ce n'est pas un bon exemple...

Et c'est pour cette raison que vous avez décidé de réaliser un film sur l'assassinat de Kennedy ?

Voilà. C'est la réponse du berger à la bergère. Si les Américains font un film sur notre Histoire, faisons un film sur la leur.

Et c'est un projet pour le moins ambitieux puisque vous avez déclaré dans la note d'intention que vous alliez procéder à une reconstitution minutieuse de la dernière journée de JFK, minute par minute.

Oui. Voilà.

Et que vous alliez tourner sur les lieux-même du drame, à Dallas.

Oui. Voilà. Enfin, on va tout tourner à Seraing finalement.

Ah bon ? Mais pourquoi ?

Question de budget. C'est un film belge, je vous le rappelle.

Et vous allez reconstituer les rues de Dallas à Seraing ?

Ah non, non, on va tout tourner en décors naturels. Question de budget. C'est un film belge, je vous le rappelle.

Attendez, je ne comprends pas. Vous allez donc reconstituer l'assassinat dans la Lincoln Continental... dans les rues de Seraing ?

Oui. Voilà. Enfin, ce ne sera pas une Lincoln Continental. Ça bouffe trop d'essence, ces gros bazars.

Ah. Et ce sera quoi comme voiture, alors ?

Un vélo.

Un vélo ? Kennedy sera à l'arrière d'un vélo ? Avec Jackie à ses côtés?

Ben non, il sera tout seul sur le vélo. C'est un vélo, on ne se met pas à plusieurs dessus, ne racontez pas n'importe quoi !

Ben ça aurait pu être un tandem

Non, ça coûtait trop cher à la location.

Et Jackie roulera sur un autre vélo à côté de lui, alors ?

Non. On n'a qu'un seul vélo. Question de budget. C'est un film belge, je vous le rappelle. Il roulera tout seul dans les rues de Seraing.

Mais... Euh... Ca ne fera pas bizarre qu'on lui tire dessus alors qu'il roule à vélo ?

On ne lui tirera pas dessus.

C'est à dire ?

Ben, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une arme et des balles à blanc. Et du faux sang qu'on aurait fait surgir de prothèses collées sur sa tête. Question de budget. C'est un film belge, je vous le rappelle. Du coup, on ne lui tirera pas dessus. Enfin, si, on lui tirera dessus. Mais pas avec une arme.

Ah bon ? Ce sera avec quoi ?

Des oranges.

Des oranges ??

Oui, j'ai eu un accord avec une compagnie de Gilles de Binche. Ils sont partant pour nous prêter leurs costumes gratuitement. Du coup, Kennedy sera tué par des jets d'orange, qui le feront tomber de son vélo. Vous verrez, ce sera très puissant.

Je n'en doute pas. Mais votre acteur est d'accord de jouer tout cela ?

Oui, oui, Bénédicte est enchantée.

Bénédict ? Ah oui, vous voulez parler de Benedict Cumberbatch, l'acteur anglais ! Il a accepté de jouer le rôle de JFK ?

Non, non. Je parle de Bénédicte Philippon, l'actrice qui jouait dans les poufs, dans le Grand Cactus.

Elle joue le rôle de Jackie Kennedy ?

Non, non, celui de John-Fitzgerald.

Hein ? Quoi ?

Ben oui, c'est une comédienne. Et une comédienne est payée un tiers de moins qu'un homme. Donc, je l'ai engagée pour jouer JFK. Question de budget. C'est un film belge, je vous le rappelle.

M'enfin, c'est dingue, ça... Et pourquoi le film s'appelle "15 mars 2019" ?

Parce que c'est le jour où Kennedy a été assassiné

Ben non. C'est le 22 novembre 1963.

Oui, je sais, mais on n'avait pas les moyens de reconstituer l'époque. Du coup, ça se passe le 15 mars 2019. Question de budget. C'est un film belge, je vous le rappelle.

Ok. Donc, si je résume bien, c'est un film sur l'assassinat de Kennedy, mais tourné à Seraing, sur un vélo, avec Bénédicte Philippon dans le rôle de JFK, qui se fait assassiner par des jets d'oranges par des Gilles de Binche ?

Eh ! Si avec ça j'ai pas au moins cinq Magritte...