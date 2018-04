"When Art Meets Science" : les liaisons heureuses

Du 27 au 29 avril, dans le cadre du festival “I Love Science”, BOZAR fait le lien entre l’art et la science, un mariage très récent malgré des atomes crochus évidents. Au programme de ce “When Art Meets Science”, des conférences, expositions, workshops, débats et expérimentations pour explorer les liens parfois étroits, parfois indissociables entre les domaines artistiques et scientifiques. Longtemps séparés car jugés aux antipodes, la science et l’art ont pourtant beaucoup en commun. Durant le festival, il sera possible de visionner les meilleurs films en réalité virtuelle au BOZAR LAB, de visiter une exposition autour de l’impact de l’intelligence artificielle sur la société (“A.I. between humour, fear & utopia”), d’assister à une soirée de live-coding entre bien d’autres évènements… When Art Meets Science = vivre + expérimenter + créer des liens

Parmi les activités du week-end, le BOZAR LAB proposera une réflexion autour de la réalité virtuelle. En plus de la projection gratuite de 7 courts métrages (dont Altération de Jérôme Blanquet), un atelier pour apprendre à tourner en VR sera donné par Jérôme Blanquet, l’un des réalisateurs les plus reconnus du domaine ainsi que Jean-Louis Decoster. Ce workshop est destiné aux créateurs en développement de projet. Un autre sens sera mis à contribution dans un atelier donné par Klara Ravat, une artiste olfactive. Celle-ci exposera les principes de l’odorat et invitera les participants à une balade olfactive urbaine. Le workshop comprend aussi une distillation d’un souvenir de ville. L’autre moment à ne pas rater durant le week-end, c’est la présentation du projet “EXHALE 2016”. Cette installation/performance est à la frontière entre la danse, la musique, le texte et s’articule autour du processus de respiration. Si elle est la plupart du temps inconsciente, la respiration peut aussi être contrôlée et diminuer ainsi le stress et l’angoisse. Les spectateurs sont invités à entrer dans un poumon géant et participer au spectacle où le mouvement respiratoire prend différentes ramifications.

"When Art Meets Science" : - © Tous droits réservés La soirée du samedi 28 avril sera agrémentée par les artistes d’Algorave qui manient les codes informatiques pour créer des visuels et du sons, le tout en direct. BOZAR a fait appel à H.AL.I.C., Calum Gunn, CO34PT, Joanne et Miri Kat, des live-codeurs qui possèdent tous un univers à part et reconnus dans le domaine, pour livrer une performance unique en son genre. Le reste du programme est à explorer sur le site.