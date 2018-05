“Vaux-Hall Summer 2018” : l’été gratuit et culturel

Ce haut-lieu culturel du XXe siècle réouvre ses portes pour la seconde saison après sa restauration. C'est à partir du 2 juin.

L’été dernier, le Vaux-Hall était investi par l’équipe du BSFF qui y diffusait des courts métrages tous les samedis soir de juillet et août. L’ancien lieu de divertissement du début XXe retrouvait alors une seconde jeunesse après des travaux de rénovation qui avaient duré 5 ans. Cette belle galerie ouverte, idéale pour les activités estivales sert cette année encore une belle programmation culturelle gratuite et accessible à tous. En plus de la projection de courts métrages organisée par l’asbl Un Soir … Un Grain, des brunches, tournois de jeux de société, concerts, voyages sonores et autres ateliers créatifs viendront égayer l’été des Bruxellois et vacanciers.

Du 2 juin au 19 août, le Vaux-Hall revêtira ses habits estivaux, s’habillera (de) court(s) (métrages) comme l’année dernière et proposera un programme spécial pour le week-end de sa réouverture, représentatif de la saison à venir.