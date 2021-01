Un stage sur la thématique du carnaval au Musée d'art de la province de Hainaut

Le BPS22, ou le Musée d’art de la province de Hainaut, organise un stage pour enfants sur le thème du carnaval du 15 au 19 février.

Durant la semaine des congés de carnaval, le BPS22 accueille les enfants entre 8 et 12 ans au fil de diverses activités (ré) créatives. Pour éloigner l’hiver et appeler le printemps, ils seront les acteurs d’un carnaval sauvage. À travers la peinture, la couture ou encore la broderie, ils réviseront cette tradition folklorique et réaliseront masques et costumes, avec Mario Lancini, Ornella Marotta et Lorette Sagouis.

En pratique :

Boulevard Solvay 22, 6000 Charleroi

Tarif : 60€ la semaine, 50€ à partir du deuxième enfant de la même famille, ticket Article 27

Réservation indispensable

Plus d’infos : 071 27 29 71 ou mario.lancini@bps22.be