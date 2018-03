"Turkish Psychedelica Night" : ceux qui déterrent le rock anatolien bientôt à l'AB

A son introduction dans les années 50, le rock a tout de suite séduit les foules en Turquie. Si à ce moment-là, les groupes britanniques sont les gardiens du genre musical, très vite, des formations locales vont émerger et se l'accaparer. De profonds changements sociétaux sont alors en marche. Le rock anatolien qui mêle le rock à la musique traditionnelle turque va véritablement exploser à partir de 1966 avec des représentants comme le grand Erkin Koray, un guitariste de talent, mais aussi le groupe Moğollar ou encore Cem Karaca, un chanteur d'origine azerbaïdjano-arménienne. Le mouvement a pris fin au milieu des années 1970 mais depuis quelques années, on remarque une nouvelle vague dans le rock psychédélique turc avec des Altin Gün ou encore les chanteuses Gaye Su Akyol et Derya Yildirim. Avant eux, c'était BaBa ZuLa qui s'était inspiré de cet héritage.

A l’occasion du très bon festival BRDCST, l’AB fait justement venir les flamboyants Altin Gün (déjà repérés aux Transmusicales de Rennes en 2017) et BaBa ZuLa. Ce dernier qui est né en 1996 s’est révélé véritablement au public dans le documentaire “Crossing the bridge” en 2005, un film qui montrait l’étendu des talents de la nouvelle scène turque d’alors. BaBa ZuLa porte le rock psychédélique turque encore plus loin dans le mélange des genres puisqu’en plus d’y mettre des sonorités traditionnelles turques et du rock, le groupe y appose aussi du reggae, de l’electronica et du dub, rien que ça, le tout avec un soupçon de politique. Pour ses 20 ans, le groupe a le droit à un best of de sa carrière nommé “xx” chez Glitterbeat.