Théâtre, concert : devra-t-on se battre pour avoir une place à la rentrée de septembre ?

Au théâtre, septembre s’ouvrira avec Het Theater Festival du 03 au 13 septembre organisé par le Kaaitheater dans différentes salles de Bruxelles ( Kaai, KVS, Bronks) et qui propose de découvrir ou de revoir quelques grands moments de la saison passée. Tous les spectacles sont surtitrés en français. On retient ces quatre propositions :

Dear Winnie par le collectif Jr.cE.sA.r

Un spectacle sur Winnie Mandela interprété par neuf actrices, chanteuses, danseuses et performeuses de la diaspora africaine.

" Winnie n’est pas une sainte [ mais] jusqu’àaujourd’hui, elle insuffle force et courage pour lutter pour plus d’égalité. Ce spectacle ne se veut pas une leçon d’histoire, mais un partage sur la force de résister " nous dit le communiqué.

Act de Kris Verdonck

Un spectacle autour de l'oeuvre de Beckett. ACT approche Beckett de trois façons : avec un monologue avec des textes de Beckett (Nouvelles et textes pour rien), interprété par Johan Leysen, avec un scientifique, invité à réagir à Beckett et avec une scénographie autonome, un paysage possible pour un texte de Beckett.