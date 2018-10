Tashweesh : le festival des féminismes

Du 17 au 28 octobre, le Beursschouwburg abrite un festival consacré au féminisme du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Europe.

Le “Tashweesh” est une onomatopée utilisée en langue arabe pour désigner un brouhaha ou un fond sonore. Le Beursschouwburg transpose ce terme au féminisme, un terme qui souffre de beaucoup d’interprétations et qui a beaucoup de ramifications. Quand on parle de féminisme, parle-t-on d’afro-féminisme ? De féminisme queer ? Du mouvement #metoo ? De l’intersectionnalité ? De la colonisation ? D’intergénérationnalité ? Le féminisme englobe en fin de compte toutes ces branches et en est le tronc commun. C’est pour cette raison qu’il est important que chaque mouvement puisse être éclairé et écouté, représenté, pour éviter un phénomène d’invisibilisation.

Dans cette optique, le Beursschouwburg et l’Institut Goethe ont imaginé un festival d’art multidisciplinaire et représentatif. L’accent est mis sur les féminismes moyen-orientaux, africains du nord et européens. Les différents intervenants s’attèleront à casser les stéréotypes qui désignent certaines cultures comme imperméables aux idées féministes et inversement.

Au programme des discussions, des bavardages, des groupes de lecture, des projections, des concerts et autres soirées seront mis au service d’une réflexion collective pour redéfinir et élargir ses opinions, sous le signe de l’ouverture d’esprit et à l’autre. Stratégies militantes, conformité de genre et port du foulard seront autant de thèmes abordés que de matière à discussion.